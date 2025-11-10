Los biólogos Amaya Menchaca y Antonio Guillén hablan sobre el suelo este martes en #Divulgaciencia25

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los biólogos Amaya Menchaca y Antonio Guillén participan, el martes 11 de noviembre, en el ciclo de conferencias de #Divulgaciencia25 'Hablan los científicos' con una charla titulada 'El suelo. El poder de lo invisible'. Será a las 19,30 horas en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía; la entrada es libre hasta completar aforo.

Divulgaciencia es un programa organizado por Fundación Caja Rioja que cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Divulgaciencia aborda este año la agricultura.

Antonio Guillén es doctor en Biología, Catedrático de Biología y Geología con más de 35 años de experiencia en las aulas, motivando y potenciando las capacidades, inquietudes y valores del alumnado. En la actualidad coordina de manera altruista el área científica de la Estación Biológica Internacional Duero-Douro y su página de flickr Proyecto Agua es un referente para el estudio y conocimiento de la vida microscópica.

Menchaca es bióloga ambiental. Resalta en su trabajo como docente la importancia de la implementación de dinámicas no formales y artísticas de carácter transversal, destaca la importancia de la regeneración de la vida en el suelo, razón por la que impulsó hace unos años uno de los proyectos emblemáticos en La Rioja, el proyecto #Sedimenta. Actualmente es presidenta de la asociación arteLombriz.

CICLO DE CONFERENCIAS 'HABLAN LOS CIENTÍFICOS'

El 18 noviembre se desarrollará una mesa redonda con los responsables de los tres proyectos que han ganado en sus diferentes ediciones el Concurso Agrícola de La Rioja al Mejor Proyecto Agrícola: Lurreko Aromáticas, Azafrán Ecológico Aguas Mansas y DeQuelia.

El 24 de noviembre el catedrático de Matemáticas Pedro Miana presentará el libro colectivo 'Matemáticas de lo cotidiano'.