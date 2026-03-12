Bodegas Familiares presentarán el 23 de marzo su cosecha 2025 en lo que fue "un año difícil pero con vinos de calidad"- EUROPA PRESS

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Delicatto de Logroño será de nuevo el escenario de Bodegas Familiares de Rioja para presentar, el próximo 23 de marzo, los vinos de la cosecha 2025 a profesionales y aficionados. La cita llega tras una vendimia que los propios viticultores califican como "la más corta de la historia", marcada por un año especialmente complicado debido a la lucha contra el mildiu y a las condiciones meteorológicas.

Pese a ello, Alejandro Perfecto (Temerario Vinos, Aldeanueva de Ebro) y Lucía Abando (Bodegas Las Orcas, Laguardia) -y padrinos de esta edición- consideran que el vino de 2025 será, aunque poco, "de buena calidad".

En concreto, el acto de presentación de la cosecha 2025 contará con una programación similar a la de otros años. Participarán 51 bodegas de Rioja y 5 invitados de otras regiones del país.

Habrá una sesión exclusiva para profesionales (de 12,00 a 19,00 horas) -con cifras récord de asistencias de la mejor hostelería y distribución del País Vasco, Navarra, Soria, Burgos, Palencia, Zaragoza, Cantabria, Barcelona, Valencia, Alicante o Madrid, entre otras zonas- y otra para público general de 19,00 a 21,30 horas.

También habrá este año récord en bodegas participantes y, como gran novedad, tal y como ha explicado la gerente de la Asociación de Bodegas Familiares de Rioja, Ana González, "nos acompañarán por el 35º aniversario de la Asociación cinco pequeños productores que son punta de lanza en sus respectivas zonas; Iria Otero (Galicia), Rafa Cambra (Valencia), Aitor Menchaca (Menchaca Wines, Madrid), Enrique Pérez (Bodegas Barón, Sanlúcar-Jerez) y Sara Valencia (Casa Genara, de San Martín de Unx, Navarra)".

Para los aficionados, el formato sigue siendo el mismo de los últimos años, de forma que se podrán catar los vinos de las bodegas participantes a un precio de la entrada de 15 euros en venta anticipada por Internet (a través de laotrarioja.com) y, en función de la disponibilidad de aforo, en venta directa en el Delicatto a un precio de 20 euros.

En la presentación se podrán degustar vinos de más de 50 bodegas, agrupadas por valles y sierras, desde los viñedos del Oja y el Tirón, del Najerilla o del Iregua y el Leza, las riberas del Ebro hasta la Sonsierra o las sierras de Rioja Baja.

Además -y en este caso por tercera edición y de forma paralela- tendrá lugar el III Premio ARGRAF al Mejor Sumiller de la Otra Rioja, dotado con 5.000 euros en premios, en el que algunos de los más prestigiosos profesionales de todo el país competirán con destacados representantes de la sumillería local.

COSECHA 2025

Con respecto a los resultados de la cosecha de Rioja en 2025, Alejando Perfecto y Lucía Abando, como padrinos de esta edición, han asegurado que ha sido "una vendimia dura pero al final se ha visto su 'cara bonita'".

Alejandro Perfecto (Temerario Vinos, Aldeanueva) ha recordado que "fue un año muy pero que muy difícil hasta bien entrado julio, cuando pararon las lluvias".

"Hubo una lucha tremenda contra el mildiu y ante el paso de varias danas e incluso con tormenta de granizo adelantadas que causaron daños generalizados en toda la región vitícola algo que tampoco suele ser habitual ya que este tipo de fenómenos meteorológicos suelen ser bastante más focalizados", ha añadido.

Ha explicado además que hubo muy baja fertilidad inicial, a la que se sumó el granizo y el mildiu, lo que ha provocado que la vendimia de 2025 haya sido la más corta del siglo (225 millones de kilos para elaborar 155 millones de litros) y el rendimiento medio productivo por hectárea bajara incluso de los 4.000 kilos, "algo que creo que no había pasado nunca desde que hay registros".

La cara buena -indica- "es que creo que en general vamos a tener vinos de muy buena calidad en 2025 y muy aptos para el envejecimiento o maduración en bodega".

Palabras similares las de su compañera del sector Lucia Abando (Bodegas Las Orcas, Laguardia) quien ha asegurado que "es real que cuando piensas que va a haber poca uva, al final hay menos. La cosecha fue muy escasa y, en mi pueblo, el rendimiento medio apenas llegó al 50 por ciento respecto a lo que sería un año normal".

A pesar de todo ha valorado que, finalmente, "se ha podido trabajar con calma, sin la presión meteorológica durante la vendimia, con lo que especialmente en las pequeñas bodegas con viñedo propio en las que puedes decidir el momento de vendimia de un día para otro e incluso hacer diferentes pasadas por una misma parcela es muy bueno. Seguro que podremos contar con vinos que merecen mucho la pena".

Bodegas participantes

LA SONSIERRA

Abeica (Ábalos)

Alonso González -Cantauri- (Ábalos)

Belezos (Lapuebla de Labarca)

Betolaza (Briones)

Cor de Mei (San Vicente de la Sonsierra)

Fernández Eguíluz (Ábalos)

Gerardo Viteri (Assa-Lanciego)

GR 99 Wines (San Vicente de la Sonsierra)

Hermanos Pascual Miguel (Baños de Ebro)

Las Orcas (Laguardia)

Manael (San Vicente de la Sonsierra)

Mentoste (Briñas)

Pago de Larrea (Elciego)

Solana de Ramírez (Ábalos)

Tobelos (Briñas)

Villota (Laserna-Laguardia)

Viña Ane (San Vicente de la Sonsierra)

Viña Eguíluz (Ábalos)

RIBERAS DE LA RIOJA ALTA

Amézola de la Mora (Torremontalbo)

Heras Cordón (Fuenmayor)

Heredad Pangua Sodupe (San Asensio)

Bodegas Lecea (San Asensio)

Martínez Palacios (Ollauri)

Bodegas Mazuela (Cenicero)

Bodegas Perica (San Asensio)

Petralanda (Fuenmayor)

Vallemayor (Fuenmayor)

RIBERAS DE LA RIOJA BAJA Y NAVARRA

Navarrsotillo (Andosilla)

Ilurce (Alfaro)

Temerario (Aldeanueva de Ebro)

SIERRAS DE LA RIOJA BAJA

Arizcuren Bodega y Viñedos (Quel)

Bodegas Forcada (Rincón de Olivedo)

VIÑEDOS DEL IREGUA Y EL LEZA

Finca de los Arandinos (Entrena)

Paco García (Murillo de Río Leza)

Palacios Vinos de Finca (Nalda)

Pastor (Entrena)

Viña Ijalba (Logroño)

VIÑEDOS DEL NAJERILLA

Alvia (Ventosa)

David Moreno (Badarán)

Juan Carlos Sancha (Baños de Río Tobía)

Leza García (Uruñuela)

Pedro Martínez Alesanco (Badarán)

Quiroga de Pablo (Azofra)

VIÑEDOS DEL OJA Y EL TIRÓN

Berta Valgañón (Cuzcurrita de Río Tirón)

Diez del Corral (Anguciana)

Heredad Martínez Castillo (Cuzcurrita de Río Tirón)

Hermanos Hernáiz (Baños de Rioja)

Pérez de Urrecho (Galbárruli)

Ruiz Alfaya (Castilseco)

San Martín de Ábalos (Fonzaleche)

Urbina (Cuzcurrita de Río Tirón)