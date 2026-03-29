Bodegas Faustino facilita transporte durante Semana Santa para disfrutar del enoturismo - BODEGAS FAUSTINO

LOGROÑO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Faustino pone a disposición del público durante Viernes Santo y Sábado Santo transporte gratuito desde Logroño para visitar la bodega más laureada de Rioja en 2025 y 2026, reconocida recientemente como 'Bodega Europea del Año' por Wine Enthusiast, y galardonada también con el Best Of Wine Tourism Internacional 2026, entre otros premios internacionales.

El objetivo es acercar las experiencias de Legado Bodegas Faustino a visitantes y turistas durante los días festivos con un servicio que saldrá desde Logroño, en la Plaza Fuente Murrieta (parada de autobuses, calle Comandancia nº2), con destino a Bodegas Faustino, situada a 4 kilómetros, a las 11,30 horas.

El regreso se realizará desde la propia bodega a las 14,30 horas, con llegada al mismo punto de origen en Logroño.

De esta manera, los enoturistas no tendrán que preocuparse por el coche y podrán disfrutar de los vinos y tapas que se ofrecen en el winebar, donde no es necesario reserva previa, o de experiencias como la clásica visita 'Hay caras que no se olvidan', que se puede completar con un vermú o una comida, tú eliges.

Estas actividades permitirán a los visitantes conocer tanto los vinos de la bodega como el proyecto Legado Bodegas Faustino, diseñado junto al estudio Foster & Partners y concebido como un espacio que integra vino, arquitectura y paisaje.

DUELO 'DE NARICES'

En Bodegas Campillo, ubicada en Laguardia y también perteneciente a Familia Martínez Zabala, la propuesta para Semana Santa se centra en la experiencia 'Duelo de Narices', disponible los días 2 y 5 de abril. Se trata de una actividad que combina visita a la bodega con un juego sensorial en torno al reconocimiento de aromas y una cata de vinos.

Esta experiencia permite a los visitantes poner a prueba su capacidad olfativa mientras profundizan en los matices aromáticos del vino, en un formato dinámico y participativo. ¿Cuántos aromas serás capaz de identificar? ¿Serás el ganador de este duelo?.

Además, la bodega acaba de inaugurar la exposición del artista asturiano Marcos Tamargo, conocido por su reinterpretación contemporánea del retrato y por series como la dedicada a mujeres galardonadas con el Premio Nobel. La muestra incluye obras realizadas con su técnica MoveArt, un lenguaje visual que introduce el movimiento en la pintura a través de la interacción del espectador, generando distintas percepciones de la obra según la luz y los puntos de vista.