Bodegas Faustino recibe el Premio a la 'Bodega Europea del Año' en Nueva York

LOGROÑO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Faustino, la bodega de DOCa Rioja perteneciente a Familia Martínez Zabala, acaba de recibir el premio como "Bodega Europea del Año" en los prestigiosos Wine Star Awards de Wine Enthusiast, uno de los galardones más influyentes del sector vinícola a nivel mundial, en la gala celebrada ayer en Nueva York.

"Cuando recibes un legado familiar como el nuestro, tu responsabilidad es cuidarlo y mejorarlo, engrandecerlo. Este premio es un gran reconocimiento a la pasión por el vino que nos transmitieron en ese legado y a todo el esfuerzo y trabajo desarrollado por todo el equipo de Faustino que nos ha acompañado durante estos años", ha asegurado al respecto Lourdes Martínez Zabala.

Este premio sitúa a Bodegas Faustino en la élite internacional del vino y del enoturismo y marca un hito histórico para España y para la región vinícola, ya que ninguna bodega de Rioja había obtenido este reconocimiento desde 2013.

El jurado de Wine Enthusiast ha destacado la trayectoria de más de 160 años de legado en el mundo del vino, su compromiso con la excelencia y la sostenibilidad, así como su proyección internacional, especialmente en mercados clave como Estados Unidos, donde la marca Faustino es sinónimo de prestigio y calidad.

La distinción también pone en valor la visión innovadora y sostenible de Bodegas Faustino, reflejada en el reciente lanzamiento de Legado Bodegas Faustino, el primer proyecto enoturístico planeta 1.0 y "energy plus" diseñado junto al prestigioso estudio de arquitectura Foster & Partners.

Este espacio multidisciplinar, totalmente integrado con el paisaje, ofrece una experiencia única alrededor del mundo del vino, con un wine bar al que se puede acudir con o sin reserva previa.

El proyecto Legado Bodegas Faustino ha sido recientemente reconocido con el Best of Wine Tourism Internacional 2026, al ser considerado uno de los mejores espacios enoturísticos del mundo.

Además, también está nominada a los Premios de los Lectores de Viajes National Geographic 2026 en los que casi un centenar de nominados compiten, a través de 14 categorías, para lograr un galardón a los mejores destinos y hoteles de España y el mundo.