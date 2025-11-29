Bodegas Muga Abre Un Proceso De Selección De Viticultores En Rioja Alta Para Estudiar El Potencial De Nuevos Viñedos - BODEGAS MUGA

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Muga ha abierto un proceso de contacto y análisis dirigido a viticultores de Rioja Alta interesados en evaluar la viabilidad y el potencial de sus viñedos para integrarse como proveedores en el proyecto vitivinícola de la bodega.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso histórico de Bodegas Muga con la excelencia, el respeto al terruño y la búsqueda de viñedos capaces de aportar identidad, equilibrio y la máxima calidad a los vinos.

"Rioja Alta es parte fundamental de nuestra forma de entender el vino. Queremos iniciar una colaboración con viticultores que compartan nuestros valores: respeto por la vid, manejo responsable del viñedo y una apuesta decidida por la calidad", señala la bodega.

Con este objetivo, Bodegas Muga invita a los viticultores de la zona a mostrar su interés para analizar conjuntamente el potencial agronómico y cualitativo de sus parcelas, así como su proyección a futuro dentro de un marco de colaboración estable y de largo plazo.

CONTACTO EXCLUSIVO POR CORREO ELECTRÓNICO

Los viticultores interesados y para poder ofrecer una mejor gestión de los datos deberán realizar el primer contacto únicamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico:

seleccion.viticultores@bodegasmuga.com

Bodegas Muga evaluará cada propuesta de manera individual, con absoluta confidencialidad y con el objetivo de construir relaciones estables, transparentes y orientadas al largo plazo.

ACERCA DE BODEGAS MUGA

Bodegas Muga es una empresa familiar fundada en 1932 por Isaac Muga y Aurora Caño. Sus instalaciones están asentadas sobre un edificio bicentenario ubicado en el emblemático Barrio de la Estación de Haro (La Rioja).

Desde sus inicios, se caracteriza por utilizar los materiales más nobles, combinando la tradición que les caracteriza -clarificación mediante el método tradicional de la clara de huevo fresco y la trasiega por gravedad- con las técnicas de elaboración más avanzadas, con el firme objetivo de elaborar vinos de la máxima calidad sin renunciar a la autenticidad que les caracteriza.

Muga emplea roble en todo el proceso de elaboración y crianza. De hecho, es la única bodega de España que cuenta con un maestro cubero y tres toneleros, los cuales fabrican en la propia tonelería de la bodega los depósitos y las barricas.

En definitiva, Bodegas Muga ha conseguido aunar la más absoluta tradición familiar con una renovada visión de futuro, que les ha permitido mantener un carácter y una personalidad propia muy definida.