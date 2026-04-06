Bodegas Muga apuesta por la cultura con un concierto exclusivo de Josemi Carmona - BODEGAS MUGA

LOGROÑO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Muga acogerá el viernes 8 de mayo, a las 20,00 horas, un concierto del guitarrista Josemi Carmona bajo el título 'Mi vida, mi música', un espectáculo que recorre la trayectoria artística de uno de los nombres más relevantes del flamenco contemporáneo.

El evento tendrá lugar en las instalaciones de la bodega, en el emblemático Barrio de la Estación de Haro, un enclave histórico del vino en La Rioja donde Bodegas Muga, fundada en 1932, ha desarrollado su proyecto familiar manteniendo una forma de elaborar basada en el tiempo, el rigor y el respeto al origen.

Las entradas, ya a la venta en la web de Bodegas Muga o en su tienda física, estarán disponibles hasta completar aforo por un precio de 40 euros, brindando al público la oportunidad de disfrutar de una experiencia cultural única en un entorno que combina tradición, excelencia enológica y una forma singular de vivir el vino más allá de la copa.

"En Bodegas Muga entendemos el vino como una experiencia que va más allá de lo enológico. Iniciativas como este concierto nos permiten abrir la bodega a nuevas formas de expresión y ofrecer al público experiencias que conectan el vino y la gastronomía con la música, el entorno y nuestra forma de entender la tradición y el trabajo", señala Manuel Muga, vicepresidente de la compañía.

VIAJE MUSICAL

El espectáculo propone un viaje musical por la evolución artística de Josemi Carmona, desde sus raíces en el flamenco más puro hasta su papel como miembro de Ketama, grupo clave en la proyección del llamado "Nuevo Flamenco".

A lo largo del concierto, el artista transita entre géneros como el flamenco, el jazz, el pop o el rock, en una propuesta que dialoga con distintas influencias y abre nuevas perspectivas dentro del panorama musical actual.

La velada contará además con la presencia especial de Jorge Pardo, figura esencial del jazz y el flamenco contemporáneo, cuya participación promete momentos irrepetibles de improvisación y diálogo musical.

Acompañado por una formación de primer nivel -Rafita de Madrid (cante), Josué 'Ronquío', Enriquito y Bandolero-, Carmona construye un directo que combina tradición, innovación y una fuerte carga emocional, con referencias que evocan tanto la intensidad de figuras como Camarón como la experimentación de proyectos emblemáticos del flamenco contemporáneo.

Con este concierto, Bodegas Muga refuerza su apuesta por la cultura como parte de su identidad, promoviendo experiencias que trascienden el vino y lo conectan con otras disciplinas. Esta forma de entender la bodega -abierta, viva y vinculada al territorio- responde a un proyecto construido a lo largo de generaciones, donde tradición e innovación conviven para seguir dando sentido al vino más allá de la copa