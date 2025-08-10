Bodegas Muga firma la excelencia con ARO 2021: 100 puntos Dunnuck

LOGROÑO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vino más icónico de Bodegas Muga, ARO 2021, ha sido reconocido con la máxima calificación de 100 puntos por la prestigiosa publicación norteamericana Jeb Dunnuck. El informe, elaborado por Virginie Boone, destaca los mejores vinos de Rioja entre las añadas 2017 y 2023, situando a ARO en lo más alto de la región.

Este reconocimiento consolida a ARO 2021 como uno de los grandes vinos de la historia reciente de Rioja. La misma añada ya había obtenido la máxima puntuación en el informe de Club Oenologique y fue elegido como el vino de Rioja más recomendado del año por Wine Spectator.

Eduardo Muga, tercera generación de la familia Muga, ha valorado así este reconocimiento: "Este 100 no es solo un logro técnico, sino la recompensa a una manera de entender el vino basada en el respeto al origen, al tiempo y al trabajo bien hecho. ARO es la expresión más depurada de nuestro viñedo y nuestra filosofía."

ARO 2021: UNA ELABORACIÓN EXCEPCIONAL

ARO es el resultado de un esmerado trabajo en las mejores viñas que la familia tiene en propiedad. Se trata de una selección, tanto en el campo como en bodega, que da lugar a un ensamblaje compuesto por las variedades autóctonas tempranillo y graciano. ARO no se elabora todos los años: solo ha salido al mercado en 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 2009, 2010, 2015, 2016, 2019 (también con 100 puntos Dunnuck) y, ahora, en 2021. De producción limitada, tan solo se han elaborado 6.200 botellas de la mencionada cosecha.

En lo relativo a su elaboración, ARO fermenta siempre en depósitos de madera, de pequeña capacidad, sin control de temperatura y con levaduras indígenas. Respecto a su crianza, permanece durante 18 meses en barricas nuevas de roble francés y, tras esta, se realiza una ligera clarificación con clara de huevo fresco.

SOBRE LA AÑADA 2021

La cosecha 2021 fue calificada como muy buena por el Consejo Regulador. Para Bodegas Muga, fue una vendimia temprana, marcada por un ciclo seco y con temperaturas excepcionalmente altas, especialmente en el tramo final de maduración. Estas condiciones beneficiaron particularmente a variedades de ciclo largo como el graciano. Todo esto, sumado a las más de dos semanas de vendimia durante octubre, con fuertes contrastes térmicos y ausencia de precipitaciones, permitieron una maduración fenólica completa.

BODEGAS MUGA

Bodegas Muga es una empresa familiar fundada en 1932 por Isaac Muga y Aurora Caño. Sus instalaciones están asentadas sobre un edificio bicentenario ubicado en el emblemático Barrio de la Estación de Haro (La Rioja).

Desde sus inicios, se caracteriza por utilizar los materiales más nobles, combinando la tradición que les caracteriza -clarificación mediante el método tradicional de la clara de huevo fresco y la trasiega por gravedad- con las técnicas de elaboración más avanzadas, con el firme objetivo de elaborar vinos de la máxima calidad sin renunciar a la autenticidad que les caracteriza.

Muga emplea roble en todo el proceso de elaboración y crianza. De hecho, es la única bodega de España que cuenta con un maestro cubero y tres toneleros, los cuales fabrican en la propia tonelería de la bodega los depósitos y las barricas.

En definitiva, Bodegas Muga ha conseguido aunar la más absoluta tradición familiar con una renovada visión de futuro, que les ha permitido mantener un carácter y una personalidad propia muy definida.