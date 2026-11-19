Archivo histórico de La Barranca - ASOCIACIÓN LA BARRANCA

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El BOE ha publicado el inicio del expediente para declarar el cementerio civil de 'La Barranca' -el memorial como reconocimiento a las víctimas del golpe militar de 1936 ubicado en Lardero (La Rioja)- como Lugar de Memoria Democrática. Un reconocimiento "para poner en valor este lugar que forma parte de nuestra comunidad autónoma y de nuestra historia".

El expediente se inició -hace más de un año- a instancias de la propia Asociación La Barranca y permitirá reconocer este cementerio civil que cuenta "con un significado determinado muy especial en la historia de este país". A partir de ahora se abre un periodo de exposición pública que deberá culminar con una resolución definitiva en un plazo máximo de doce meses.

Así lo ha indicado la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, tras recibir en su despacho a representantes de la Asociación La Barranca e informarles de los trámites para que dicho cementerio civil sea declarado lugar de Memoria Democrática. Aunque el inicio del expediente no contempla una inversión económica inicial, sí establece la obligación legal de mantener el lugar con dignidad para garantizar que pueda seguir siendo visitado.

MEMORIAL 'LA BARRANCA'

En concreto, este memorial es un reconocimiento a las víctimas del golpe militar de 1936. Está ubicado en el barranco de Barrigüelo y es un lugar único de memoria en nuestro país. Fue creado como cementerio civil en 1979 y forma parte del patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja desde 1980.

Como recoge el Gobierno regional en su página web, La Barranca fue inicialmente un lugar donde muchos riojanos fueron ejecutados y sepultados en una fosa común, y ha sido resignificado como símbolo de memoria y reconocimiento de las víctimas gracias a la incansable lucha de las llamadas mujeres de negro y a la Asociación por la Preservación de la Memoria Histórica La Barranca.

Actualmente, este espacio está gestionado en colaboración con la Asociación La Barranca, que se encarga también de enseñar la historia y de ofrecer mediante el relato garantías de no repetición en la sociedad riojana.

AGRADECIMIENTO A LAS MUJERES DE NEGRO Y A LOS PADRES DE LA BARRANCA

Tras las palabras de la delegada ha intervenido el presidente de la Asociación de La Barranca, Ricardo Blanco, quien ha querido destacar la importancia de este Memorial, lugar donde conoció a las Mujeres de Negro, que depositaron flores a los enterrados en fosas comunes en el barranco de Barrigüelo. Tampoco se ha querido olvidar de los 'padres de La Barranca' a quienes les ha agradecido todo "su esfuerzo".

Además, Antonio Sarabia (representante de la Asociación) ha asegurado que con esta futura declaración "se da valor a las 400 personas que ya están enterradas en dicho lugar de las 2.000 que fueron asesinadas en nuestra región".

Aunque ahora llega el periodo de alegaciones espera "que tanto el Ayuntamiento de Lardero como la comunidad autónoma no presenten ninguna, ya que es un patrimonio que está en nuestra comunidad autónoma".

En este punto, Sarabia ha querido hacer una reflexión; "los familiares y amigos de La Barranca no hemos hecho nada para confrontar por este cementerio civil. Es un lugar al que vienen los nietos y los bisnietos buscando a sus familiares que no saben qué pasó con ellos".

Sí que se muestra preocupado por la posible derogación de la Ley de Memoria y "cambiarla" por la Ley de la Concordia -impulsada por gobiernos autonómicos de PP y Vox- y que extiende su ámbito de aplicación hasta 1931, equiparando el periodo democrático de la Segunda República con la dictadura franquista. "Creo que es una forma torticera de un blanqueamiento de la dictadura", ha indicado.

Aún así, ha finalizado, "aunque deroguen la Ley de Memoria, el lugar seguirá estando ahí. Los más de 400 asesinados seguirán ahí para que no se olvide lo que ocurrió en 1936".