Un bombero de 55 años es trasladado al Hospital San Pedro tras atender un incendio en una vivienda en Alesón

LOGROÑO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un bombero de 55 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro tras atender un incendio en una vivienda en Alesón, tal y como ha informado el SOS Rioja.

Poco antes de las siete de la tarde del 25 de diciembre, el 112 ha recibido un aviso sobre un incendio en una casa en la calle José Martínez Salinas nº 2 de Alesón.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado Bomberos de CEIS, junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventio.

El incendio ha afectado a toda la chimenea de la vivienda a causa del hollín. Un bombero de 55 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro.