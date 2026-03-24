Bomberos del Ayuntamiento de Logroño trabajan en la extinción de un fuego en un piso de Vara de Rey

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una vivienda de Vara de Rey en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Logroño trabajan en la extinción de un fuego, que se ha producido, pasadas las 14,30 horas, en la cocina de un tercer piso, del número 62 de Vara de Rey en la capital riojana. Desde el Consistorio han señalado que no se han producido daños personales.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazados dos camiones de bomberos y un furgón de salvamento, así como dos dotaciones de Policía Local y una ambulancia del SERIS, en preventivo.