Bomberos del CEIS-Rioja exigen que se cumpla el acuerdo firmado y critican que el Gobierno "no nos quiera escuchar"

Bomberos del CEIS-Rioja se han concentrado, frente al Palacio de Gobierno regional, en Logroño para exigir que "se cumpla el acuerdo que alcanzamos con el anterior Gobierno -liderado por el PSOE-" al tiempo que critican que el Ejecutivo actual "ha roto las negociaciones y no nos quieren escuchar", ha señalado el presidente de la Junta de Personal del CEIS-Rioja, José Francisco Gordillo.

Ha realizado estas manifestaciones en la protesta sonora, que han acompañado de petardos y de humo de colores, si bien antes han guardado un minuto de silencio por las víctimas y afectados por el incendio de Valencia.

Los concentrados, además de corear gritos en contra del Gobierno, portaban una pancarta en la que se podía leer 'Gobierno de La Rioja no cumple lo acordado. No respeta lo firmado'.

Ha recordado que en junio de 2022 "firmamos un acuerdo de mesa en el que el Gobierno se comprometía a incrementar la plantilla en 24 bomberos, 8 en el 24; 8 bomberos en el 25; y 8 bomberos en el 26", mientras que "nuestro compromiso era hacer horas extras para suplir hasta que entraran esos bomberos 200 horas en el año 23; bajaban a 100 en el 24; a 50 en el 25 y en el 26".

"Ese dinero que nosotros percibíamos haciendo horas se iba pasando por una valoración de puestos de trabajo que se nos presentó en junio del 22; que iba a ir subiendo en tres años", ha añadido, si bien con el nuevo Gobierno "se nos dijo que lo que funciona no se toca, para después llegar el gerente nuevo y lo tocó todo".

De hecho, Gordillo ha señalado que "no era legal" lo firmado y que "no quería llevarlo a cabo". No obstante, "nuestros abogados nos dicen que el acuerdo es totalmente legal; que en todo caso el que tenía que poner la denuncia para demostrar que no es legal es el Gobierno, que no lo ha hecho; y su forma de negociar es quitándonos los acuerdos que teníamos". "Nos han quitado los aumentos de sueldo que tuvimos por hacer horas y la disponibilidad que también la tenemos, todo ello sin consensuar", ha añadido.

El presidente de la Junta de Personal ha asegurado que "no respetan

nuestros descansos ni nos dan vacaciones, y todo ello busca que firmemos un acuerdo a la baja". Ha avanzado que en mayo hay previsto un juicio, al tiempo que ha lamentado que "se hayan roto las negociaciones".

En este punto, Gordillo ha señalado que "no nos dejaron presentar una contrapropuesta, porque nuestro afán es, por lo menos, para que el servicio continúe en condiciones y no afecte al servicio, es bajar un poco nuestras pretensiones que teníamos firmadas y para conseguir un acuerdo, que más vale un mal acuerdo que un buen juicio, pero se niegan a escucharnos, se niegan a escucharnos".

Además, ha criticado que, por parte del gerente del CEIS-Rioja,

"estamos sufriendo un acoso ya que nos hace doblar turnos; nos hace venir en nuestras semanas, entre comillas, libres; no sabemos si vamos a poder librar este fin de semana, e incluso ha habido compañeros que si les ha llamado salen a las ocho de trabajar y a las siete y media les llama para que a las cuatro entren al hacer el turno de tarde, doblando con el turno de noche".

A partir de ahora, además de seguir con las protestas han indicado que se reunirán con las diferentes formaciones políticas para

"explicarles cuál es el acuerdo que se firmó, porque nadie nos ha dicho que sea mal acuerdo".

"OFRECIMIENTOS CLAROS"

Por su parte, el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, preguntado por la situación de las negociaciones con el CEIS-Rioja, ha señalado que "para nosotros el personal de emergencias y del consorcio de Extinción de Incendios es un servicio es esencial".

"Lo acabamos de ver desgraciadamente en nuestro país en la última semana -en referencia al incendio de Valencia- y por eso realizamos un esfuerzo muy importante para mantener su calidad y para reforzar también la prestación de este servicio".

Ha habido hasta este momento hasta cuatro intentos de negociación por parte del Gobierno de La Rioja "con ofrecimientos claros que mejoran tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales de los trabajadores del CEIS", ha añadido.

De hecho, "durante la semana que viene ya está convocada también una reunión en la mesa de negociación del Consorcio de extinción, incendios y salvamento con el objeto de hablar de la oferta de empleo público que es lo que verdaderamente nos importa a todos, a los trabajadores del CEIS, a los ciudadanos de La Rioja y al Gobierno de La Rioja".

Finalmente, Domínguez ha señalado que la semana que viene

ya está prevista una mesa de negociación para "empezar a publicar las primeras cuatro plazas que significarán el refuerzo de este año 2024".