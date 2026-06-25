Bomberos del CEIS Rioja sofocan el incendio en una finca de cereal en Cárdenas

Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han sofocado el incendio, a las 03,11 horas, en una finca de cereal en el camino de Baños, en el término municipal de Cárdenas, según ha informado SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje.

A su llegada al lugar, los intervinientes han confirmado que el incendio afectaba a una finca de cereal sin cosechar, con varios focos activos, por lo que han procedido a las labores de extinción. Finalmente, la superficie afectada ha escendido a 1,5 hectáreas de cereal sin cosechar.