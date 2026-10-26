Bomberos extinguen el incendio en una vivienda de la calle Valdeosera de Logroño

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LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño han extinguido el incendio en una vivienda, a las 08,19 horas, situada en la calle Valdeosera, número 9, de Logroño, que se había iniciado en la cocina, según ha informado SOS Rioja 112.

Desde el Centro de Coordinación se ha dado aviso a Policía Local de Logroño y Policía Nacional, y se han movilizado a los Recursos de Emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El incendio se ha originado en una sartén y ha afectado a la campana extractora y al mobiliario de la cocina. Los bomberos han procedido a la extinción del fuego y a la ventilación de la vivienda y de las escaleras del edificio. No se han registrado daños personales.