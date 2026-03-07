Bomberos de Logroño intervienen en el derrumbe de una fachada en una vivienda abandonada en Fuenmayor

Archivo - Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
Bomberos de Logroño han tenido que intervenir esta mañana en el derrumbe de una fachada en una vivienda abandonada en Fuenmayor, desalojando a tres personas de algunos inmuebles cercanos, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 10,23 horas de este sábado, SOS Rioja ha recibido un aviso por el derrumbe de una fachada de una vivienda abandonada junto a la calle Horno del Castillo nº 4 de Fuenmayor.
Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y el alcalde del municipio, y se han movilizado a Bomberos de Logroño junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.
Tras la intervención, Bomberos han informado de que han desalojado a tres personas de dos viviendas cercanas. El Ayuntamiento ha quedado a cargo del control de la zona y de la demolición controlada de dicha vivienda, prevista para la próxima semana. No se han producido daños personales.