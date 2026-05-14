Bomberos de Logroño sofocan el incendio en un vehículo de Ribafrecha

Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS
LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -
Bomberos de Logroño han sofocado el incendio, que se ha producido a las 11,15 horas, en el punto kilométrico 14 de la LR-250 en un vehículo de Ribafrecha, según ha informado el SOS Rioja 112.
Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado a Bomberos de Logroño. No se han registrado daños personales.