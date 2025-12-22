Archivo - Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Logroño trabajan en detectar el origen de un posible vertido de gasoil en la zona de Avenida de Colón y trasladan un mensaje tranquilizador porque se trata de un vertido no peligroso, no inflamable.

El olor a gasoil se está extendiendo a otras calles de la ciudad, los consejos para los vecinos afectados por el olor son tapar los conductos de los que procede el olor y cerrar esa habitación dejándola con ventilación natural.

Además, en aquellas comunidades de vecinos donde se esté produciendo el olor a gasoil, se solicita que revisen la caldera de la comunidad por si esta pudiera tener el depósito afectado.