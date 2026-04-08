Bomberos sofocan el incendio que ha afectado a la totalidad de una vivienda en Avenida de Colón en Logroño

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LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Logroño han sofocado el incendio, que se ha producido a las 06,15 horas, en una vivienda de Avenida de Colón, 24, de Logroño, y que ha afectado a la totalidad del piso, según ha informado SOS Rioja 112.

Ha sido Policía Nacional la que ha dado aviso al Centro de Coordinación. Desde el mismo se ha informado a Policía Local y se han movilizado los Bomberos de Logroño y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Bomberos informa de que el piso se ha visto afectado casi en su totalidad, el incendio ha comenzado en el salón y se ha propagado por el resto de habitaciones. Afortunadamente, no ha habido daños personales.