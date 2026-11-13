Bomberos sofocan el incendio en una casa en Varea que ha provocado el traslado al Hospital de una persona

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LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Logroño han sofocado el incendio, a las 12,00 horas, en una vivienda, en el número 11, de la calle Las Torrecillas, en el barrio logroñés de Varea, según ha informado el SOS Rioja 112, que ha indicado que una mujer de 74 años ha sido trasladada al Hospital San Pedro.

Varios particulares han informado del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Policía Nacional y Policía Local, y se movilizan Bomberos de Logroño, Servicios Sociales y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Tras la intervención, los Bomberos informan de que el incendio ha afectado a un mueble de la vivienda en el que había incienso.

FUEGO EN UNA BODEGA MERENDERO

Antes, los Bomberos han tenido que intervenir, a las 11,38 horas, en el incendio en una bodega merendero en la calle Los Sauces, número 1, en el municipio de Murillo de Río Leza. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a la Guardia Civil y se han movilizado los Bomberos de Logroño, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras la intervención, los bomberos comunican que el incendio se ha originado en una estufa de leña y se ha propagado por varios enseres que se encontraban cerca. El humo ha afectado a las casas colindantes. Una persona de 56 años ha resultado herida por inhalación de humo y ha sido evacuada al Hospital San Pedro.