Boom turístico en La Rioja: Hoteles encadenan 6 meses de crecimiento en septiembre

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en La Rioja subieron un 18,5 por ciento en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 126.289 pernoctaciones y encadena 6 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 15,8 por ciento más de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 72.643 viajeros. Por nacionalidad, 46.609 eran residentes en España, el 64,16 por ciento, mientras que 26.034 (35,84 por ciento) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 16,4 por ciento y los extranjeros aumentaron un 14,8 por ciento.

Del total de pernoctaciones en La Rioja, 84.090 las realizaron residentes en España (un 66,59 por ciento), mientras que 42.199 (33,41 por ciento) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 89,43 euros, lo que representa una subida del 4,6 por ciento interanual. En general, los precios subieron un 4,46 por ciento respecto al año anterior en La Rioja.

En total, en La Rioja se alcanzó en septiembre una ocupación del 57,69 por ciento y el sector hotelero empleó a 932 personas (un incremento del 4,5 por ciento interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 81,44 por ciento, seguida de Canarias (74,06 por ciento) y País Vasco (70,21 por ciento), mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura, (42,18 por ciento), Castilla - La Mancha (45,03 por ciento) y Aragón (47,41 por ciento).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,39 por ciento) en septiembre junto a Cataluña (16,83 por ciento) y Andalucía (15,67 por ciento).