Borja Llorente, responsable del nuevo Área LGTBI de UGT La Rioja

UGT La Rioja constituye su Área LGTBI y elige a Borja Llorente como su responsable. - UGT LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT La Rioja ha constituido este martes su Área LGTBI "para luchar por los derechos y la protección del colectivo en los centros", eligiendo a Borja Llorente como su primer responsable.

La constitución se ha realizado en una asamblea precedida por la Jornada 'Los derechos de las personas LGTBI en el trabajo', a cargo del coordinador confederal del Área, José Álvarez.

Durante la jornada también han participado la vicecoordinadora Institucional LGTBI, Begoña Iza Ramos, y el vicepresidente de Gylda, Jesús Cárcamo, que ha analizado la situación en La Rioja.

Por último, la asamblea ha procedido a la constitución del Área, la aprobación de su reglamento de funcionamiento y la elección del nuevo responsable, Borja Llorente.

Llorente ha agradecido la confianza depositada y ha manifestado su "ilusión" por "poder ayudar en un área tan importante y de la mano de UGT para que estas personas puedan desarrollarse plenamente y puedan sentirse seguras".