La borrasca 'Oriana' pondrá mañana en aviso a España sobre todo por viento y olas

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Oriana' pondrá este sábado en aviso a toda España por nieve, lluvia y, sobre todo, viento y olas, en un día en el que doce comunidades autónomas (CCAA) tendrán aviso por nivel naranja y la Comunidad Valenciana lo tendrá por rojo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, este aviso rojo está en Castellón, donde se esperan rachas de 140 kilómetros por hora (km/h).

En concreto, tienen avisos naranja por viento Andalucía (Almería); Aragón (Huesca, Teruel y Zaragoza); Baleares (Menorca, Ibiza y Formentera); Castilla-La Mancha (Albacete); Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona); Región de Murcia (Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas); Comunidad Valenciana (Alicante y Valencia) y Melilla.

Al margen de ello, hay avisos amarillos por viento en Andalucía (Córdoba, Jaén y Málaga); Principado de Asturias (Cordillera y Picos de Europa); Baleares (Mallorca); Cantabria (su litoral, Liébana, Centro y Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro); Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria); Castilla-La Mancha (Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo); Comunidad de Madrid (Sierra de Madrid); Región de Murcia (Campo de Cartagena y Mazarrón); Comunidad Foral de Navarra (Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra); País Vasco (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya); La Rioja (Ibérica riojana) y Canarias (Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife).

Además, tienen avisos naranja por olas en Andalucía (Almería, Cádiz y Granada); Principado de Asturias (la costa de sus litorales), Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera); Cantabria (la costa de su litoral), Cataluña (Girona y Tarragona); Galicia (A Coruña, Lugo y Pontevedra); País Vasco (Guipúzcoa y Vizcaya), Comunidad Valenciana (Castellón) y Melilla (su costa).

A su vez, hay avisos amarillos por olas en Andalucía (Huelva y Málaga); Región de Murcia (la costa del Campo de Cartagena y Mazarrón); Comunidad Valenciana (Alicante y Valencia); Ceuta y Canarias (Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife).

Asimismo, registran avisos naranja por nieve en Principado de Asturias (Cordillera y Picos de Europa); Cantabria (Liébana); Castilla y León (Burgos, León y Palencia) y Cataluña (Lleida).

Además, tienen avisos amarillos por nieve en Andalucía (Granada); Aragón (Huesca); Principado de Asturias (Suroccidental asturiana); Cantabria (Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro); Castilla y León (Ávila, Segovia, Soria y Zamora); Cataluña (Girona y Lleida); Galicia (Lugo y Ourense); Comunidad de Madrid (Sierra de Madrid); Comunidad Foral de Navarra (Pirineo navarro) y La Rioja (Ibérica riojana).

Por lo demás, hay avisos amarillos por lluvia en Cantabria (Centro y valle de Villaverde), Comunidad Foral de Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra) y País Vasco (Guipúzcoa y Vizcaya).

AEMET prevé que el día se inicie con un cambio en la situación sinóptica con el reforzamiento del anticiclón de las Azores y la progresiva entrada de altas presiones por el oeste que junto a la borrasca 'Oriana'. Ésta estará situada en el Mediterráneo y provocará vientos localmente huracanados en el área mediterránea.

En este marco, el organismo estatal espera cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte con precipitaciones persistentes en el alto Ebro, Pirineos y en el Cantábrico oriental donde además pueden ser localmente fuertes dando lugar a acumulados significativos. En el resto del territorio peninsular y Baleares se prevén cielos nubosos con precipitaciones excepto en el suroeste, nubes que tenderán a remitir a lo largo del día.

Además, nevará con acumulados significativos en las montañas del norte y no se descarta que también lo haga en zonas aledañas, así como en el alto Ebro en cotas por encima de 600/900 metros e incluso hasta los 400/600 m en el nordeste al final del día. Asimismo, habrá heladas débiles en el este de la meseta y en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, moderadas en el Pirineo.

En zonas de montaña de la Península se darán bancos de niebla matinales, más persistentes en el extremo norte. Al margen de ello, se espera tiempo estable en Canarias, con intervalos nubosos y posibilidad de alguna llovizna en los nortes de las islas montañosas y, en general, poco nuboso en el resto.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal ha avanzado que las máximas estarán en aumento en el nordeste, sin cambios en el tercio occidental y en descenso en el resto del país, más acusado en el Alto Ebro. Asimismo, las mínimas registrarán una bajada generalizada y se darán al final del día en la mayor parte del territorio.

Por lo demás, AEMET ha señalado que predominará el viento del noroeste en la Península y Baleares, fuerte en litorales, el este peninsular y Baleares y moderado en el resto. De esta manera, se prevé alcanzar rachas muy fuertes en la mitad oriental, Baleares y en montañas de la occidental, con probables rachas huracanadas en Castellón sin descartarlas en zonas próximas, en Pirineos y en el Ampurdán. En Canarias habrá viento alisio con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes.