'El Bretón Con La Escuela' Llega A Su 29 Edición Con Cuatro Espectáculos De Marionetas, Teatro Barroco, Música O Circo - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa 'El Bretón con la escuela' llega en este 2026 a su edición número 29, contando con un programa dirigido como es habitual a alumnos de los colegios de Logroño de entre 4 y 12 años y que estará formado en esta ocasión por cuatro espectáculos que combinan marionetas, teatro barroco, teatro de máscaras, música y hasta circo.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y la concejala de Cultura, Rosa Fernández, junto con la responsable del Teatro Bretón, Iratxe Palacio, han presentado esta mañana esta "una iniciativa educativa que busca acercar el teatro a los colegios de Logroño y que se acerca ya a su 30 edición".

Este año se representarán en total 15 funciones de las cuatro obras teatrales diferentes programadas y que se podrán ver entre los meses de febrero y mayo en esta campaña -aparte, de que, como ha apuntado Palacio, se podrán disfrutar también en la programación abierta del Teatro-.

Desde el Consistorio se busca complementar la programación didáctica de los centros educativos y transmitir a los más pequeños el importante papel del teatro y la cultura en nuestra ciudad. La iniciativa educativa está destinada a niños y niñas de 4 a 12 años, que acuden al teatro durante el horario escolar.

En palabras del edil de Promoción de la Ciudad Miguel Sainz, "este ciclo supone una actividad extraescolar magnífica que complementa la formación académica y permite a los alumnos conocer los espacios de la ciudad dedicados a la cultura", así como "contribuir al conocimiento de historias y lenguajes menos habituales".

Asimismo, Sainz ha destacado "la gran calidad de las obras seleccionadas para este año, en las que se ha tenido en cuenta el perfil de los alumnos además de lo programado en ediciones anteriores, buscando siempre hacer atractiva la cultura y la experiencia de asistir al teatro".

En su edición de 2025 el programa 'El Bretón en la escuela' recibió a 8.000 escolares de la ciudad, completando el aforo disponible de todas las sesiones.

PROGRAMA 'EL BRETÓN EN LA ESCUELA 2026'.

Los estudiantes podrán disfrutar de cuatro espectáculos -todos premiados en diferentes certámenes- en un total de 15 pases repartidos en los meses de febrero a mayo. Cada obra se representará dos días con dos pases por día, excepto la obra 'Farra' que se representará en tres ocasiones.

La primera propuesta es 'El fantástico viaje de Jonás, el espermatozoida', de la compañía El espejo negro, que se podrá ver el lunes 9 y martes 10 de febrero a las 9,45 y a las 11,45 horas -en abierto, el 8 de febrero-.

Destinado a niños de 1º y 2º de Primaria, es, en palabras de Iratxe Palacio, "una joya del teatro de marionetas repleta de humor, ternura y maestría" que cuenta con un gran componente educativo desarrollado con diferentes lenguajes escénicos.

'Farra', de la compañía Lucas Escobedo y compañía nacional de Teatro Clásico se ha programado para el jueves 5, a las 9,45 y las 11,45 horas, y el viernes 6 de marzo a las 9,45 horas -en abierto, el mismo día 6 por la tarde-, con los alumnos de 5º y 6º de Primaria como público.

Una combinación de música, circo, humor, que retrotrae a las fiestas teatrales barrocas y que, "en una especie de cabaret de la época", mantiene al Siglo de Oro como denominador común con textos de Lope de Vega, Agustín de Rojas, María de Zayas y María Díaz, entre otros.

'La camisa del hombre feliz', de Zum-Zum Teatre, se subirá al escenario de Bretón el lunes 16 y el martes 17 de marzo, a las 9,45 y 11,45 horas -en abierto será el 15 de marzo-.

Esta obra, basada en un relato de León Tolstoi, centrada en la búsqueda de la felicidad a toda costa, está pensada para escolares de 8 a 10 años, de 3º y 4º de Primaria.

Por último, 'Mr. Bo', de Marie de Jongh Teatroa es un teatro de máscaras destinado a 2º y 3º de Infantil, programado para el lunes 11 y el martes 12 de mayo, a las 9,45 y a las 11,45 horas -el 10 de mayo, en abierto-.

Una alegoría sin palabras que, en clave de comedia con máscaras enormes, música, técnica de clown y total sencillez escénica, critica la tiranía, reflejando la realidad desde una aparente ingenuidad.

PRE-RESERVA DE LOCALIDADES DE 'BRETÓN CON LA ESCUELA'

El plazo de reserva para estas actividades arranca el miércoles 21 de enero a las 11:00 horas y finaliza el 26 de enero a las 23:59 horas en la web https://teatrobreton.org/bretonconlaescuela.

Entre el 27 y el 30 de enero el Teatro Bretón contactará con los centros que hayan hecho pre-reservas para confirmar día, hora y número de reservas realizadas.

La retirada de localidades se realizará del 2 al 6 de febrero en la taquilla del Teatro Bretón previo pago por transferencia del importe de las mismas.

El precio de cada entrada es de 4 euros.