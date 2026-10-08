El Bretón inaugura el 47 Festival de Teatro con dos obras de primer nivel este fin de semana

Archivo - La obra 'Gigante', con José María Pou,estrena el Festival de Teatro de Logroño. - TEATRO GAYARRE - Archivo

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón se sumerge de lleno en el Festival de Teatro en un fin de semana con tres sesiones de dos obras teatrales de máximo nivel. 'Gigante', el viernes 9 y el sábado 10 de octubre, y el domingo 11, víspera de festivo, 'Todo terminará para Navidad'.

El Bretón arranca el fin de semana teatral el viernes 9 de octubre a las 20 horas, con 'Gigante', un espectáculo que acerca la literatura a las tablas con la historia del famoso escritor inglés Roald Dahl, que revisa las pruebas de su último libro mientras el escándalo provocado por un artículo antisemita que ha publicado recientemente no parece apaciguarse.

Durante una sola tarde, y ante una interlocutora beligerante, el escritor de Matilda, entre otras grandes obras de la literatura, debe elegir entre disculparse o poner en riesgo su fama y reputación.

Bajo la dirección de Josep Maria Mestres, la obra está protagonizada por José María Pou y cuenta también con Victòria Pagès, Pep Planas, Clàudia Benito, Aida Llop y Jep Barceló en el reparto. La representación cuenta con 3 premios Olivier 2025, entre ellos el de Mejor Espectáculo.

Además del viernes 9 de octubre, la obra repetirá sesión el sábado 10 también a las 20 horas. Las entradas tienen un coste de entre 9 y 23 euros y la duración del espectáculo es de 2 horas y 45 minutos con entreacto.

El domingo 11 de octubre, víspera de festivo nacional, a las 19,30 horas, llega a las tablas 'Todo terminará para Navidad', un espectáculo intenso y evocador que combina teatro físico e imágenes sugerentes para explorar los misterios de la existencia.

La prestigiosa compañía argentina El Rayo Misterioso, narra una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes que presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia.

La obra tiene una duración de una hora y quince minutos y el precio de las butacas varía entre los 8 y los 14 euros.