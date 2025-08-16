El Bretón saca el teatro a la calle como aperitivo a la próxima programación con Home, premio FETEN 2025

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La obra Home, Premio FETEN 2025 al mejor espectáculo de calle, abre este lunes, 18 de agosto, en el Espolón la programación de agosto a diciembre del Teatro Bretón de Logroño, tal y como ha avanzado el Ayuntamiento.

El espectáculo, de la compañía Cris Clown y que será de acceso gratuito, es una reflexión en clave de humor sobre la falta de comunicación que puede existir entre dos personas que conviven.

La obra 'Home', calificado como mejor espectáculo de calle en los prestigiosos galardones, se presentará al público logroñés en una actividad que comenzará a las 20:30 horas en el Paseo del Espolón.

El montaje está planteado para compartir risas en torno a las situaciones que se les plantean a dos personajes que nos abren las puertas a su vida cotidiana en una casa en plena calle.

De fondo, y detrás de esas situaciones divertidas, el espectáculo pretende, en palabras de su autora y co-intérprete, Cristina Solé, "mostrar, a través de situaciones cotidianas, la enorme falta de comunicación que puede existir entre dos personas que comparten el mismo espacio, incluso comparten una vida".

Home será la primera cita de un amplio cartel programado desde el Teatro Bretón para los próximos cinco meses.

En cifras concretas, la programación de agosto a diciembre incluirá 25 fechas con citas de formato y temática diversos, con 22 espectáculos, alguno de los cuales se representará en dos días consecutivos.

Además del espectáculo de calle de clown, la programación del Bretón aporta cine en versión oficial, obras de teatro en sala, teatro musical y familiar, zarzuela y danza.

El teatro programado en torno a las fiestas de San Mateo incluirá cuatro montajes con seis fechas de representación.