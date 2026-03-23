Brieva de Cameros estará presente en el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación de la FEMP

Brieva de Cameros - LA RIOJA TURISMO

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Brieva de Cameros, Daniel Carrillo, participará como ponente en el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación, que se celebrará los días 25 y 26 de marzo de 2026 en Boltaña (Huesca), organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Boltaña, con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Carrillo intervendrá el miércoles 25 de marzo, de 16,00 a 16,45 horas, en el diálogo titulado 'Servicios públicos esenciales en el territorio: acceso, calidad y sostenibilidad', una de las sesiones centrales del congreso. La presencia de Brieva de Cameros en este foro de ámbito estatal supone un reconocimiento al papel de los pequeños municipios en el debate sobre el futuro del medio rural y, en particular, sobre uno de sus grandes retos: garantizar servicios públicos accesibles, de calidad y sostenibles para quienes viven en el territorio.

El congreso reunirá en Boltaña a responsables públicos, personal técnico y expertos de toda España para abordar cuestiones como la vivienda, los servicios públicos, la agricultura, la ganadería, la digitalización, la cohesión social o la gobernanza territorial. Desde el Ayuntamiento de Brieva de Cameros se valora muy positivamente esta participación, que permitirá llevar al debate nacional la realidad de los municipios pequeños y defender la igualdad de oportunidades.

La experiencia de Brieva, como municipio rural que conoce de primera mano las dificultades y también las oportunidades del territorio, aportará una visión pegada al terreno y a la vida cotidiana de los vecinos y vecinas.

Para el alcalde de Brieva de Cameros, "hablar de servicios públicos esenciales en el medio rural es hablar de igualdad. No puede haber cohesión territorial si vivir en un pueblo significa tener menos derechos o peores servicios". El V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación busca situar en el centro del debate el papel de los ayuntamientos ante la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico 2030 y concluirá con una Declaración de Boltaña que recogerá conclusiones y propuestas compartidas para los próximos años.

Con esta participación, Brieva de Cameros vuelve a estar presente en los espacios en los que se debate el futuro del medio rural, reivindicando la voz de los municipios de menor población y la necesidad de políticas públicas que garanticen servicios, oportunidades y desarrollo en el territorio.