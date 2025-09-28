Broche final a las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo 2025 con la ofrenda a la Virgen de Valvanera

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tradicional ofrenda de flores a la Virgen de Valvanera ha puesto, en la mañana de este domingo, el broche final a las fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo 2025 en un acto al que no ha faltado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto a los vendimiadores, Judith Duro y David Schubert.

Aunque las fiestas acabaron de manera oficial el pasado viernes con la Quema de la Cuba, la celebración se ha prolongado durante este fin de semana, con la XV Exaltación de la Chuletilla como epicentro.

Hoy, representantes de las peñas logroñesas, casas regionales, cofradías y grupos políticos municipales, entre otras agrupaciones, han dejado junto a la figura de la patrona sus coronas de flores, en la entrada de la Parroquia de Valvanera, en un acto en el que no ha faltado la música y el folclore riojano.

En la jornada de hoy, la ciudad despide más de una semana de festejos honrando a la patrona de La Rioja pero, también, con jotas, pasacalles, y un guiño a ese 'nadie en Logroño se siente extranjero' con San Mateo Intercultural, un espacio de convivencia con degustaciones y actuaciones.