El Bus Joven del IRJ continúa su ruta el 26 de junio con destino a las fiestas de Haro

LOGROÑO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud, ha querido reforzar e impulsar una nueva edición del Bus Joven, con el objetivo de que las personas jóvenes de La Rioja, entre los 18 y los 35 años, puedan asistir a las fiestas patronales de las cabeceras de comarca en las mejores condiciones de seguridad.

El popular medio de transporte veraniego continuará su ruta el próximo viernes 26 de junio para que los jóvenes puedan acudir a las fiestas patronales de Haro.

Concretamente se lanzarán dos servicios de autobús: el primero saldrá de Logroño a las 23,00 horas y regresará desde Haro a la capital riojana a las 7,00 horas.

En su recorrido el bus realizará paradas en Navarrete, Fuenmayor, Cenicero, San Asensio y Briones. El segundo recorrido partirá de Santo Domingo de la Calzada a las 23,00 y regresará a las 7,00 horas realizando paradas en Casalarreina y Castañares.

Los billetes podrán adquirirse hasta las 23,59 horas de este jueves, 25 de junio, o hasta agotarse billetes, a través de la página web del IRJ: www.irj.es.