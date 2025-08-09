Una 'cacerolada' en Logroño clama por los asesinatos en Gaza

LOGROÑO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una sonora cacerolada para poner el foco en los asesinatos en Gaza ha puesto el fin a la concentración, convocada por Acampada por Palestina La Rioja, a las 20,00 horas, en la plaza del Mercado de Logroño.

Con esta acción, la asociación se ha sumado a la convocatoria de la organización internacional Marcha Global a Gaza, que ha convocado una acción a nivel mundial para denunciar el genocidio en la zona.

Como portavoz ha ejercido Mireia Otín que ha señalado que "hoy en todo el mundo, a nivel global, nos unimos en solidaridad y protesta por la situación tan crítica que se está viviendo en Gaza". "Es hora de actuar ya, que la situación es muy crítica y que es hora de actuar y posicionarse", ha añadido.

Ha señalado que "todos hemos visto las imágenes del genocidio en directo y las últimas en las que la hambruna está acabando con las vidas de los palestinos". Ante ello, ha indicado que "resulta vergonzoso que las instituciones que nos representan sigan sin pronunciarse ni posicionarse respecto al genocidio y la vulneración de los derechos humanos".

"Parece ser que al presidente Gonzalo Capellán le da igual, no nos escucha ni quiere recibirnos", ha señalado Otín, que ha indicado que "lo único que hemos recibido del Gobierno riojano un correo electrónico, algo que no es de recibo, sino que queremos que nos escuche".

Además, ha reclamado al gobierno de España "que actúe, rompa relaciones con Israel, que no siga manchando de sangre las manos de los españoles".

Por otro lado, ha apuntado que "estamos volcados en la creación de una red solidaria de pueblos de la Rioja y alrededores; ya hemos ido colocando carteles y dando visibilidad en mesas informativas, así como dando visibilidad en Quel, Rincón de Soto o Sartaguda, y próximamente lo haremos en las fiestas de Calahorra".

Finalmente, Otín ha indicado que "desde aquí queremos hacer un llamamiento para que se pongan en contacto con la acampada los municipios que quieran unirse a esta red y a nivel individual todas las personas que puedan tener propuestas o iniciativas, porque cada gesto, por pequeño que sea, suma y es importante".

La acción de este sábado se ha inscrito en las múltiples actividades que la Acampada viene desarrollando en agosto, tanto en Logroño como en otras localidades riojanas, así como de las comunidades vecinas, "para evitar que la tragedia de Gaza se olvide en este periodo vacacional".

Como ejemplo, han recordado que el miércoles, 7 de agosto, en la Plaza del Espolón (Plaza Palestina Libre) centenares de personas participaron en una lectura encadenada del libro 'Quiero estar despierto cuando muera', del escritor palestino Atef Abou Saif.