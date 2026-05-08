Caixabank, ADR La Rioja Oriental, CEIP Rural y ADRA impulsan el emprendimiento riojano con 'Tierra de Oportunidades' - LA RIOJA ORIENTAL

LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos de Acción Local ADR La Rioja Oriental, CEIP Rural y ADRA han formalizado una alianza estratégica con CaixaBank para implementar en todo el territorio regional el programa 'Tierra de Oportunidades'. Esta iniciativa conjunta busca detectar y apoyar proyectos emprendedores que generen riqueza y asienten población en los municipios riojanos, especialmente en aquellos con menos de 5.000 habitantes.

La aportación por parte de la entidad financiera a todo el territorio riojano será de 20.000 euros y permitirá el lanzamiento este mes de mayo de una convocatoria dirigida a emprendedores locales. De entre todas las candidaturas, se seleccionarán ocho proyectos riojanos que serán premiados con 1.000 euros y el acceso a un programa formativo de alto nivel y visibilidad nacional.

Además de los premios, el proyecto conjunto de ADR La Rioja Oriental, CEIP Rural y ADRA contempla un plan de dinamización y formación que impactará en un mínimo de 50 emprendedores de la región, ofreciendo 30 horas de acompañamiento especializado para fortalecer sus modelos de negocio.

PRÓXIMOS PASOS

La convocatoria de ayudas abrirá en los próximos días y se gestionará de forma compartida por las tres entidades a través de la plataforma oficial del programa.

Sobre las entidades: ADR La Rioja Oriental, CEIP Rural y ADRA son Grupos de Acción Local dedicados al desarrollo integral del medio rural en La Rioja a través de la gestión de fondos LEADER y la dinamización socioeconómica.