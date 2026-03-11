Calahorra abre consulta pública para modificar la ordenanza sobre la indumentaria de baño en las piscinas municipales

Piscina exterior de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha iniciado el proceso para la modificación de la ordenanza que regula la utilización de las instalaciones deportivas municipales y, específicamente, la normativa relativa a la indumentaria de baño permitida en las piscinas del Complejo Polideportivo Municipal 'La Planilla'. La consulta pública permanecerá abierta hasta el 16 de marzo.

Cualquier ciudadano que desee participar en la encuesta podrá hacerlo a través de este enlace: https://participacion.calahorra.es/legislation/processes/18 . El objetivo de esta iniciativa es recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas que puedan verse potencialmente afectadas por esta modificación normativa. Este proceso responde al cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente en materia de participación pública en la elaboración de disposiciones normativas.

La iniciativa fue aprobada en el pleno ordinario celebrado el pasado 23 de febrero, en el que se acordó iniciar los trámites necesarios para modificar la ordenanza reguladora de la utilización de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Calahorra.

Concretamente, lo relativo a la indumentaria autorizada para el baño acuático en las piscinas municipales. La consulta pública constituye la fase inicial del procedimiento de la modificación de la ordenanza, permitiendo recoger las aportaciones a de la ciudadanía antes de la redacción del texto definitivo.