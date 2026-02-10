Calahorra abre desde mañana y hasta el 1 de marzo el plazo para presentar propuestas a los Presupuestos Participativos

LOGROÑO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha informado este martes que, desde el 11 de febrero y hasta el 1 de marzo podrán presentarse propuestas para incluir en los Presupuestos participativos de 2026.

Una herramienta de participación democrática que permite a la ciudadanía decidir de forma directa el destino de una parte del presupuesto municipal, que asciende a 100.000 euros, mediante la presentación de proyectos de inversión de interés general.

Este proceso se desarrolla conforme a lo establecido en la Base 49ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Calahorra para 2026, que regula las características, requisitos de participación y fases del procedimiento.

Los proyectos seleccionados serán incorporados al presupuesto municipal del ejercicio siguiente para su ejecución.

En estos Presupuestos participativos pueden participar las personas físicas mayores de 16 años e inscritas en el Padrón municipal de habitantes y las asociaciones inscritas en el Registro municipal de asociaciones.

Cada participante presentará un máximo de dos propuestas. La ciudadanía podrá transmitir sus ideas en la OAC, online en la página web del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) o escaneando el código QR habilitado.

Se pueden proponer ideas y proyectos de inversión relacionados con cualquier ámbito de actuación de competencia municipal, preferentemente relacionados con el desarrollo económico y el buen gobierno; las políticas sociales, culturales, educativas, juveniles y deportivas; la seguridad ciudadana; la movilidad; el medio ambiente; la vivienda; el desarrollo saludable; las políticas de sostenibilidad y el desarrollo urbano.

Las propuestas deberán ser de interés general, no coincidentes con inversiones municipales previstas o en una fase inicial del desarrollo y contar con un presupuesto máximo de 100.000 euros (IVA incluido). Además, deberán ser técnica, jurídica y económicamente viables.

Todas las iniciativas serán analizadas, entre el 2 y el 16 de marzo, por los servicios municipales y por una Comisión técnica de valoración, que determinará cuáles cumplen los requisitos establecidos y pasan a la fase final.

Las actuaciones seleccionadas se someterán a votación ciudadana desde el 17 hasta el 31 de marzo. Podrán votar todas las personas mayores de 16 años empadronadas en Calahorra, a través de una plataforma online que será anunciada en la web y redes sociales municipales. Cada persona podrá emitir un único voto.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Calahorra "refuerza su compromiso con la participación ciudadana y la implicación directa de los calagurritanos en la toma de decisiones sobre el futuro de la ciudad".

El proyecto ganador de los Presupuestos Participativos de 2025 fue el ajardinamiento del entorno del Conservatorio de Música de la ciudad, que se llevará a cabo este año.