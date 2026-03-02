Calahorra adjudica las obras de ampliación del aparcamiento de la Catedral de Santa María por 1 millón de euros

Archivo - Adjudicado el proyecto de ampliación del aparcamiento de la Catedral de Calahorra para convertirlo en escenario - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Archivo

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra, en Junta de Gobierno Local, ha ratificado este lunes la propuesta de la mesa de contratación adjudicando las obras de ampliación del aparcamiento de la Catedral de Santa María de Calahorra a la empresa Riojana de Asfaltos S.A. por 1.081.668,92 euros, una cifra un 6% menor que la del tipo de licitación.

La superficie de esta actuación es de 31.390 metros cuadrados aproximadamente, ya que comprende el aparcamiento de la Catedral, la parcela situada aguas abajo del puente y la mejora del camino de la ribera que conecta ambas zonas.

El proyecto también contempla la adecuación de una nueva zona verde, la construcción de una acera hasta el Santuario del Carmen y la ampliación del camino de la ribera hasta los 12 metros de anchura.

Igualmente, se incluye el acondicionamiento de una rampa de acceso peatonal a la nueva zona verde, mejoras en el camino de la ribera y en el acceso al aparcamiento de la Catedral, así como la instalación de nuevas redes de abastecimiento y saneamiento y del alumbrado público.

El plazo para ejecutar estas obras es de 4 meses.