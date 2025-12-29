Calahorra aprueba definitivamente la modificación de la tasa de basuras a los comercios de alimentación

Archivo - El Ayuntamiento de Calahorra constituye este lunes su Junta de Gobierno Local - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA TWITTER - Archivo

CALAHORRA (LA RIOJA), 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha celebrado este lunes, a las 8,30 horas, una sesión de pleno extraordinario y urgente para abordar la resolución de alegaciones y modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

Hay que recordar que la modificación de la tasa se aprobó ya en otro pleno extraordinario, del pasado 10 de noviembre, pero debía ratificarse tras resolver las alegaciones y era necesario hacerlo en sesión extraordinaria y urgente para que la norma pueda ser efectiva en 2026.

La modificación se centra en el epígrafe 4, que afecta a los mercados, supermercados y comercios de alimentación y tiene por objeto segmentar el tramo de los establecimientos de este tipo contemplados antes en una única categoría "de 101 a 500 metros cuadrados".

A partir de la aprobación de esta modificación, se crean varios tramos intermedios con el objetivo de conseguir una gradación más precisa, adaptarla a la realidad de los establecimientos y determinar tasas más justas y proporcionales a las distintas superficies. Así ha venido a decirlo el concejal de Hacienda, Mario Nafría.

Para entender este asunto hay que recordar que la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular se pliega a lo ordenado por la Comunidad Europea y obliga a los ayuntamientos a repercutir a los ciudadanos el 100% del coste del servicio de recogida de basuras.

VOX presentó alegaciones a la propuesta de modificación de la tasa de basuras; alegaciones que han sido hoy rechazadas. La portavoz de este partido, Maite Arnedo, ha lanzado varias preguntas al edil de Hacienda sobre lo que denomina "basurazo".

"¿Por qué -ha cuestionado- dijeron que bajarían los impuestos y los han subido? ¿Por qué no se ha dedicado más tiempo a la confección de una ordenanza tan compleja para no pegar semejante sablazo al contribuyente? ¿Por qué sólo se ha retocado lo que afecta a los establecimientos de alimentación y no a otros comercios? ¿Y por qué sus errores los tiene que pagar el contribuyente?

Arnedo ha señalado que a la hora de calcular la tasa la ordenanza no tiene en cuenta la cantidad de basura que genera cada contribuyente.

Por su parte, el PSOE ha sacado de nuevo a relucir los argumentos que ya expusieron en el Pleno del 10 de noviembre señalando al equipo de Gobierno Municipal como causante del enorme incremento de la tasa.

Antonio León ha tachado al PP de "cuadrilla de incompetentes", ha dicho que "la ley les obliga a recaudar lo estimado, no a superarlo" y ha recordado que en su día advirtieron al PP de que la tasa de basuras era un asunto complicado que había de trabajarse, dialogarse y conjugarse con el pliego de condiciones para la prestación del servicio.

El popular Mario Nafría no ha querido retomar este debate ya conocido pero no ha dejado pasar la oportunidad de señalar los impuestos que su partido ha reducido desde que llegó al Gobierno municipal.

Tampoco se ha dejado en el tintero señalar al Gobierno central del PSOE como primer causante del incremento de la tasa en la que en realidad los dos principales partidos tendrían buena parte de responsabilidad.

Llegados al momento de la votación, la modificación de la tasa ha sido aprobada con los votos favorables del PP e IU y los votos contrarios de PSOE y VOX.