Calahorra celebrará sus fiestas patronales de invierno del 28 de febrero al 3 de marzo

Fiestas de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha informado de que, tras la reunión que mantuvo, ayer por la noche, la concejala de Festejos, Raquel Moral, con la comisión de peñas de la ciudad, se ha acordado que las fiestas de invierno en honor a San Emeterio y San Celedonio se celebrarán del 28 de febrero al 3 de marzo.

En nota de prensa, ha explicado que se ha tomado la decisión de adelantar un día las fiestas para hacerlas coincidir con el fin de semana, ampliando así su duración. Una decisión, ha dicho, que ha sido consensuada y responde a las expectativas de la ciudad.

El Ayuntamiento de Calahorra espera que esta medida sea del agrado de todos los calagurritanos. Así, las próximas fiestas patronales comenzarán el domingo 28 de febrero a las 12:00 horas con el tradicional lanzamiento del chupinazo desde el balcón de la Casa Consistorial.

Se dará inicio a cuatro días festivos con actos culturales, gastronómicos, musicales, organizados por el Ayuntamiento de Calahorra, las peñas, el Club Taurino y asociaciones locales.

La elección de estas fechas, ha insistido, está condicionada por el calendario de 2027, que sitúa el día grande de fiestas en miércoles. Por ese motivo, se ha optado por adelantar el inicio de las fiestas al domingo, lo que permitirá aprovechar el día "y favorecer una mayor participación en el arranque de las celebraciones, especialmente de quienes trabajan o estudian fuera de Calahorra".

Con este anuncio, ha señalado, Calahorra comienza la cuenta atrás para vivir, un año más, unas fiestas patronales de invierno cargadas de tradición, alegría y participación. El Ayuntamiento y todos sus colaboradores, ha indicado, comienzan a trabajar ya en la elaboración del programa para que todos podamos disfrutar de unas felices fiestas de marzo.