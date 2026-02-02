Calahorra celebrará este martes el Día de San Blas con su tradicional reparto de roscos en la plaza de la Catedral

El 3 de febrero Calahorra celebra San Blas con el tradicional reparto de roscos en la plaza de la Catedral - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Calahorra celebrará el 3 de febrero la festividad de San Blas con el reparto de roscos en la plaza de la Catedral, cumpliendo con una de las tradiciones más dulces y arraigadas de la ciudad.

Ocho panaderías y pastelerías calagurritanas elaborarán más 1.000 roscos, que el Ayuntamiento de Calahorra entregará a la asociación Amigos de la Catedral para que los reparta el próximo martes a partir de las 11,30 horas, tras la misa de las 11,00 horas en honor a San Blas en la Catedral de Santa María.

La Tentación, El Obrador, Tahona Mi Pan, Villareja, Flor y Nata, La Panadera, Dulce en boca y Tartdekor son las panaderías que, de forma altruista, participan para mantener viva esta tradición.

Todo el dinero que se recaude por los donativos que voluntariamente quieran dar las personas que asistan a la festividad de San Blas, se destinará íntegramente a la asociación Amigos de la Catedral, para que siga restaurando el templo.

Desde el Ayuntamiento de Calahorra "invitamos a participar en la fiesta de San Blas para mantener viva esta tradición, que forma parte de la identidad de la ciudad y une solidaridad, patrimonio y gastronomía. También damos las gracias a las 8 panaderías y pastelerías de la ciudad que colaboran generosamente en esta actividad".