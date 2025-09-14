Calahorra desarrollará del 15 al 28 de septiembre una campaña contra conductas incívicas en las calles

Policía Local sancionará a los dueños que no retiren los excrementos de sus perros y a las personas que escupan en las vías públicas

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra pone en marcha el lunes 15 de septiembre una nueva campaña de concienciación y control dirigida especialmente a los dueños de perros que incumplan las normas básicas de convivencia ciudadana, especialmente aquellos que no recojan los excrementos de sus mascotas en la vía pública.

Policía Local se encargará de llevar a cabo de esta campaña, cuyo objetivo principal es mejorar la limpieza y la convivencia en las calles, parques y zonas verdes de la ciudad.

Se sancionará económicamente a quienes incumplan las normas básicas de higiene y convivencia como no retirar los excrementos de sus perros de las vías públicas. También a los ciudadanos que incurran en actos incívicos como, por ejemplo, escupir en la vía pública.

Estas conductas producen malos olores, suciedad, riesgo de caídas, resbalones, parásitos que pueden transmitir enfermedades,... Esta campaña se desarrollará hasta el 28 de septiembre.

El Ayuntamiento de Calahorra hace un llamamiento a todos los vecinos a colaborar activamente con esta iniciativa, recordando que mantener limpia la ciudad es tarea y responsabilidad de todos.