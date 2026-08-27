Calahorra estrena mañana un espectáculo de drones en sus fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio 2026

Calahorra estrena un espectáculo de drones en sus fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio 2026 - UMILES

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Calahorra suma este año una novedad en sus fiestas patronales en honor a San Emeterio y San Celedonio: un espectáculo de drones que tendrá lugar en el aparcamiento de la Catedral este próximo viernes 28 de agosto a las 23 horas.

El espectáculo corre a cargo de UMILES, uno de los tres principales operadores europeos de espectáculos de drones con más de 42.000 aeronaves voladas solo en 2025. Con motivo de su debut en Calahorra, la compañía ha diseñado una coreografía de 18 figuras pensada específicamente para la ciudad.

Según la tradición, cuando los santos Emeterio y Celedonio fueron martirizados junto al río Cidacos, Emeterio lanzó su anillo al cielo y Celedonio su pañuelo ante la mirada de los presentes.

Esta escena, transmitida de generación en generación y ligada a la historia de los patronos de Calahorra, ha inspirado el guion del espectáculo.

Más de 1.700 años después, el cielo de la ciudad vuelve a convertirse en escenario de una historia de luz. Esta vez con una exhibición de drones frente a la Catedral de Santa María que custodia sus reliquias.

"Cuando conocimos la historia del anillo y del pañuelo lanzados al cielo, nos pareció que ya teníamos medio espectáculo escrito. No queríamos ilustrar la leyenda al pie de la letra, pero sí que el público de Calahorra reconozca el guiño", ha afirmado Ernesto Albacete, director comercial de UMILES.

Además, al no generar humo, residuos ni apenas ruido, este tipo de espectáculos son una alternativa sostenible a las celebraciones tradicionales.

Asimismo, resultan más respetuosos con las personas sensibles al ruido, como quienes tienen TEA (trastorno del espectro autista), las personas mayores y las mascotas.

UMILES, REFERENTE EN ESPECTÁCULOS DE DRONES.

Desde su primera actuación en 2019, UMILES ha desarrollado más de 500 espectáculos a nivel internacional, con shows de gran formato en eventos como la boda de Tamara Falcó, los estrenos de películas como Superman y Mufasa, varias participaciones en El Hormiguero y el primer show recurrente en un parque temático en España, PortAventura.

La compañía, pionera en España y Europa en espectáculos de drones, ha operado en más de 15 países, entre ellos México, Dinamarca, Portugal, Bélgica, Chile y Cuba.