Calahorra licita la redacción del proyecto de reforma de los vestuarios de verano del CPM La Planilla - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado en su reunión ordinaria semanal el expediente de contratación de asistencia técnica para la redacción del proyecto de reforma de la zona de los vestuarios de verano del Complejo Polideportivo Municipal 'La Planilla' por un tipo de licitación de 11.465,75 euros.

Los criterios de adjudicación son el precio (49%), la experiencia profesional en redacción de proyectos y/o en dirección facultativa de actuaciones similares (46%) y que el coordinador de seguridad y salud sea distinto del director de obra (5%).

El objetivo de esta reforma es prestar un mejor servicio, ampliando las instalaciones con nuevas salas de actividades, así como la oferta deportiva para continuar con la revolución deportiva en Calahorra.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los de prescripciones técnicas pueden examinarse en el perfil de contratante de la página web del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado.es).

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS.

Por otro lado, se ha adjudicado el contrato menor de cerramientos de accesos a solares abiertos y a edificios declarados en ruina por ejecución subsidiaria a la empresa Construcciones y Canalizaciones de Navarra S.L. por el precio de 12.114,50 euros.

Se cerrarán mediante fábrica de ladrillo diferentes solares, de propiedad privada y sitos en el Casco Antiguo de la ciudad: 2 en la calle Arrabal; 3 en la calle Enramada; en la calle Portillo de la Plaza los otros 3; 2 en la calle San Andrés; uno en la calle Catedral, otro en la calle Curruca y uno más en la calle Pastelería; también en la calle San Antón uno; y otro en la plaza García Antoñanzas.

Con estos cerramientos se evita el acceso a todos estos espacios, actos vandálicos, entre otras cuestiones.

En la misma sesión la Junta de Gobierno Local ha acordado adjudicar el contrato menor de reparación del colector de saneamiento que se encuentra en la plaza Caussade a la empresa FCC Aqualia S.A. por valor de 16.094,74 euros.

Asimismo, a Aqualia le ha adjudicado el contrato menor de suministro e instalación autómata en el depósito nodriza para el control de bombeo por el precio 8.371,77 euros.

PAGO DE SUBVENCIONES.

Igualmente, se ha abonado la subvención por importe de 576,40 euros al Club Taurino de Calahorra dentro de la convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva para adquisición de material inventariable.

También se ha otorgado la subvención de 16.000 euros a la Universidad de La Rioja para el desarrollo del programa 'Universidad de la Experiencia y Formación Permanente' en Calahorra.

Asimismo, ha procedido al pago de 3.000 euros a la peña El Sol por la celebración del VI Festival del Sarmiento en las pasadas fiestas patronales de agosto.

CERTIFICACIÓN DE OBRAS.

Por último, se ha aprobado la séptima certificación de las obras de recuperación de la fuente de los 13 caños y su entorno por importe de 15.875,10 euros.

Una actuación del Plan de Sostenibilidad Turística en destino 'Calahorra Enogastronómica' en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGeneration EU.

Y se ha dado el visto bueno a la relación de facturas números 38, 40 y 41 por importe total de 371.215,88 euros.