Calahorra saca a contratación el proyecto y las obras para hacer la plaza de toros accesible y espacio polivalente - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha sacado a contratación la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de adaptación de la plaza de toros como espacio accesible y multiusos por un presupuesto de 2.808.360 euros.

Es una de las principales actuaciones del Plan de Acción Integrado (PAI) 'Calahorra impulsa: donde el pasado inspira al futuro', subvencionado con 3,7 millones de euros por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La única razón de esta licitación ha explicado la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, es que "la ciudad va a recibir 3,7 millones de euros de fondos europeos FEDER y el pilar que sustenta esta inyección de dinero es la remodelación de la plaza de toros. Es decir, si no actuamos en ella y no la convertimos en espacio multiusos, no recibimos esta ayuda. Sin esta subvención solo intervendríamos para hacerla accesible y nada más".

Ha continuado Arceiz subrayando que "para recibir este dinero es imprescindible ejecutar estas obras que acabamos de sacar a contratación. Se trata de la actuación mínima para cumplir con Europa. Y esto consiste en hacerla accesible y polivalente".

Hasta ahora la plaza de toros solo puede acoger eventos taurinos.

También ha destacado que "los plazos son importantes porque si en marzo de 2027 tenemos ejecutado y pagado un 20% del PAI podemos optar a más fondos".

"Tener un espacio tan grande en pleno centro de la ciudad y no poder utilizarlo más de 3 ó 4 días al año es desperdiciarlo", ha valorado Mónica Arceiz, que ha añadido que "esta actuación financiada con fondos europeos nos va a permitir celebrar todo de tipo de espectáculos deportivos, culturales, gastronómicos, abiertos para todos y que ahora mismo no pueden llevarse a cabo".

Además, en su comparecencia la alcaldesa ha destacado que "es un proyecto bueno para la ciudad, respaldado por los calagurritanos porque es uno de nuestros principales compromisos electorales y que dinamizará Calahorra".

PLAZA DE TOROS ACCESIBLE, SEGURA Y POLIVALENTE

Este proyecto transformará la plaza toros de Calahorra en un espacio accesible, moderno, seguro y multiusos, respetando su estructura original protegida.

Las principales actuaciones que se van a acometer son la adecuación del coso a la normativa vigente de evacuación, incendios y accesibilidad. Para ello, se van a rehabilitar las escaleras, crear un nuevo vomitorio para mejorar la evacuación y nuevas estructuras metálicas como pasarelas.

Asimismo, se van a redistribuir los espacios para convertir la plaza de toros en espacio polivalente; hacer ajustes en el callejón, los burladeros, los corrales y el patio de caballos para cumplir con la evacuación y funcionalidad y mejorar el drenaje para los espectáculos no taurinos. Para hacerla accesible se va a nivelar la planta baja, se van a reservar zonas para personas con movilidad reducida y se va a instalar un ascensor para acceder a la zona de palcos.

El proyecto incluirá la renovación integral de las instalaciones eléctricas, de saneamiento y drenaje y de la iluminación exterior, interior y del ruedo y la instalación completa de protección contra incendios y señalización. Por supuesto, también habrá nuevos aseos, nuevos asientos en gradas y palcos y se reparará la fachada, entre otros trabajos. Con esta actuación el aforo máximo previsto de la plaza de toros de Calahorra será de 2.971 personas, distribuidas en el ruedo 968, sentadas 1.983 y 20 plazas para personas con movilidad reducida.