Calahorra saca a contratación la redacción del proyecto de un carril bici que conecte el núcleo urbano con los polígonos

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LOGROÑO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra ha sacado a contratación la asistencia técnica para la redacción del proyecto de urbanización de infraestructura ciclista a los polígonos industriales de Calahorra por un tipo de licitación de 59.000,07 euros.

Una actuación del Plan de Actuación Integrado 'Calahorra impulsa: donde el pasado inspira al futuro', cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo de programación 2021-2027.

La urbanización del carril bici está incluida en el proyecto motor 'Calahorra segura, accesible y digital', que persigue mejorar la conexión del núcleo urbano con los polígonos industriales y los puntos de interés naturales y turísticos de la ciudad. También, reducir la dependencia del vehículo privado y la huella de carbono del transporte al trabajo.

Para ello, se habilitará una vía ciclable o vía pacificada, de 2,4 kilómetros, que conectará el núcleo urbano tanto con puntos de interés turístico como con los polígonos industriales de El Recuenco, Rifondo y Tejerías para impulsar una movilidad más sostenible, más baja en emisiones y menos dependiente del vehículo o transporte privado.

Este nuevo carril bici transcurrirá próximo al río Cidacos y a otros edificios emblemáticos de la ciudad como la Catedral de Santa María y el Santuario del Carmen, hasta las zonas industriales de la ciudad.

Los criterios que se tendrán en cuenta para la adjudicación son el precio (49%), la experiencia profesional (21%), que el coordinador de seguridad y salud sea distinto al director de obra y al director de ejecución de la obra (5%) y la propuesta técnica y planteamiento de la dirección facultativa (25%).

Esta licitación incluye también la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud de la ejecución de las obras.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de este expediente de contratación pueden examinarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es).

CAMPAMENTO DE VERANO

Un total de 130 niños podrán participar en los campamentos de este verano. Estas son las plazas que el Ayuntamiento de Calahorra oferta este año, las mismas que en 2025.

Son 61 plazas para los niños nacidos en los años 2014, 2015 y 2016; otras 61 para los jóvenes nacidos en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Más 8 reservadas a niños del programa municipal de atención al menor.

Como el verano pasado, los dos campamentos tendrán lugar en Santander del 31 de julio al 7 de agosto. Concretamente, los jóvenes participantes se alojarán en el albergue Montecorona, situado en al barrio de Aviche a escasos 2 kilómetros de la plaza La Maruca.

El plazo de inscripción se abrirá el 4 de mayo y finalizará el 15 de mayo.

Las inscripciones podrán realizarse presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) o telemáticamente en la sede electrónica del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es).

El precio de los campamentos es de 215 euros, igual que en 2025.

Hay varios descuentos: un 20% para las familias numerosas o monoparentales y cuando uno de los dos miembros de una familia estén en paro, cuya cuota será de 172 euros, y un 10% cuando dos o más hijos tengan plaza en el campamento o presentando el carné joven, siendo el coste de 193,50 euros. Los descuentos no son acumulables, excepto la posesión del carné joven.

Si hubiera más inscripciones que plazas ofertadas el 21 de mayo a las 12,00 horas se celebrará un sorteo en el Centro Joven Municipal.

Para la adjudicación definitiva de la plaza será indispensable el pago del precio del campamento.

El albergue Montecorona se encuentra en una parcela de 10.000 metros cuadrados. Dispone de amplias habitaciones con literas, equipadas con ropa de cama; taquillas individuales; duchas y servicios completos con agua caliente; una sala de 250 metros cuadrados para usos múltiples con televisión, equipo de música, biblioteca y proyector; pistas polideportivas; grandes zonas verdes y vigilancia nocturna, entre otros servicios. Toda la comida que se servirá será de elaboración casera.