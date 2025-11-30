Calahorra volverá a acoger el Campeonato de España de Triatlón Cross, Duatlón Cross y Acuatlón los días 25 y 26 de julio de 2026 - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz; el director general de Deporte, Diego Azcona; el concejal de Deportes, David Antoñanzas, y el presidente de la Federación de Triatlón de La Rioja, Juantxo García, han anunciado que la próxima edición del Campeonato de España de Triatlón Cross, Duatlón Cross y Acuatlón se celebrará en Calahorra los días 25 y 26 de julio de 2026.

Tras el éxito del año pasado la Federación Española de Triatlón y la riojana, organizadoras de esta prueba nacional, han vuelto a elegir nuestra ciudad como ciudad anfitriona de este campeonato, que el año pasado congregó a más de 1.500 deportistas nacionales e internacionales y a un total de 3.000 personas, así como tuvo un impacto económico que superó los 1,3 millones de euros en Calahorra y su comarca.

"Agradecemos la confianza de ambas entidades deportivas y del Gobierno de La Rioja por apostar por Calahorra y traer este tipo de eventos deportivos nacionales a nuestra ciudad, que nos permite demostrar nuestra capacidad organizativa para este tipo de eventos", ha valorado Mónica Arceiz, que ha subrayado que "esta decisión revalida el éxito cosechado el pasado mes de julio y consolida nuestra apuesta firme por el deporte y por la revolución deportiva de la ciudad".

El pantano 'El Perdiguero' y el parque del Cidacos serán, de nuevo, los escenarios principales de estas tres competiciones en las que participarán atletas de las categorías Cadete, Juvenil, Junior, Sub23, Élite, Grupos de Edad y Paralímpico.

Unos entornos naturales muy bien valorados por todos los deportistas que acudieron al pasado Campeonato de España de Triatlón Cross, Duatlón Cross y Acuatlón. El director general de Deporte ha destacado que "estas pruebas nacionales dinamizan Calahorra y La Rioja y queremos ofrecer la mejor versión que tenemos para acoger este tipo de campeonatos". También ha adelantado que "hemos presentado candidatura para ser sede de un campeonato superior internacional.

En diciembre se reúnen en Suiza para elegir la ciudad. Tenemos competidores fuertes". Por su parte, el presidente de la Federación de Triatlón de La Rioja ha dado las gracias "al Ayuntamiento de Calahorra, al Gobierno de La Rioja, a los voluntarios y a todo el entramado empresarial calagurritano por su apoyo" y ha desvelado que habrá novedades y mejoras en la próxima edición del campeonato.

"Hemos escuchado a los deportistas y todo lo que nos han dicho se puede mejorar. Vamos a mejorar itinerarios, algún tramo del recorrido será más duro sin que dificulte a los más jóvenes y a los paraolímpicos y se va a cambiar el formato para que el triatlón sea el domingo, el duatlón el sábado por la mañana y el duatlón el sábado por la tarde por motivos logísticos y organizativos". Además, ha informado de que "en marzo tendrá lugar en el parque del Cidacos una prueba de los juegos deportivos para niños y estamos trabajando ya para que el año que viene en septiembre podamos comenzar con una pequeña escuela de triatlón en Calahorra".