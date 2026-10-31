Calahorra vuelve a brindar este domingo con la II Cata de Vinos de Rioja Oriental y Gastronomía

II Cata de Vinos de Rioja Oriental y Gastronomía - RIOJA ORIENTAL

LOGROÑO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este domingo, 1 de noviembre, Calahorra tiene una cita con el vino y la gastronomía. La carpa del Hall del Mercadal acogerá, de 11:30 a 16:00 horas, la II Cata de Vinos de Rioja Oriental y Gastronomía, una jornada para descubrir los vinos de nuestra tierra, probar los pinchos de la hostelería calagurritana y disfrutar de una mañana diferente.

Tras el aplazamiento de la fecha inicialmente prevista en octubre por las condiciones meteorológicas, el evento regresa con la participación de 12 bodegas y 12 establecimientos hosteleros, que ofrecerán al público una selección de vinos de Rioja Oriental y diferentes propuestas gastronómicas.

La idea es sencilla: acercarse al Mercadal, elegir qué vinos y pinchos apetece probar y disfrutar del ambiente. Una oportunidad para conocer mejor las bodegas de Rioja Oriental y compartir un buen rato alrededor de una copa de vino.

VINOS, PINCHOS Y ENTRADAS ANTICIPADAS

Los precios se han planteado para que cada asistente pueda organizar su propia degustación:

Vinos: 1,50 euro por consumición o bono de cuatro vinos por 5 euro.

Pinchos: 3 euro por unidad o bono de cuatro pinchos por 10 euro.

Copa serigrafiada: 2 euro, necesaria para las degustaciones de vino.

La jornada contará también con música, espectáculos de magia y actividades infantiles, para que pequeños y mayores puedan disfrutar del ambiente que se vivirá en El Mercadal.

Con esta segunda edición, la Asociación de Hostelería y Hotelería de Calahorra continúa apostando por dar a conocer los vinos de Rioja Oriental y el trabajo de los establecimientos hosteleros de la ciudad, reuniendo en un mismo espacio dos de los grandes atractivos gastronómicos de nuestro entorno.

La II Cata de Vinos de Rioja Oriental y Gastronomía se celebra dentro de la iniciativa Calahorra, ¡qué rica estás!, organizada por la Asociación de Hostelería y Hotelería de Calahorra, para la dinamización y atracción turística de la Rioja Baja, con la colaboración del Gobierno de La Rioja, la Ruta del Vino Rioja Oriental y el Ayuntamiento de Calahorra.