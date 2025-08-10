Calcinado un pabellón agrícola en Las Ventas, pedanía de Cervera del Río Alhama

LOGROÑO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio, que se ha producido a las 04,49 horas, ha calcinado por completo un pabellón agrícola en Las Ventas, pedanía de Cervera del Río Alhama, según ha informado SOS Rioja 112.

Fueron varios particulares los que alertaro a SOS Rioja de un incendio en un pabellón agrícola en la calle Pedro Saez de Guinoa en la localidad de Ventas de Cervera.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado a Bomberos del CEIS Arnedo y Calahorra, ante la necesidad de controlarlo para que no se extendiera a las viviendas colindantes se ha movilizado también a Bomberos de Logroño en apoyo. Se ha alertado también una ambulancia de urgencias del Servicio Riojano de Salud y una de Cruz Roja en preventivo.

El incendio se ha dado por controlado a las 08,14 de la mañana. Bomberos informan de que se trataba de un pabellón agrícola con maquinaría y vehículos agrarios en el interior, ha colapsado la cubierta y que ha quedado calcinado por completo.