Calle Activa S.L. continuará con el proyecto 'Concilia' a partir del 2 de enero hasta la licitación del nuevo contrato

Publicado 26/12/2019 13:33:37 CET

LOGROÑO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este jueves la continuidad -a partir del 2 de enero- del Servicio de Apoyo a la conciliación de familias en dificultad social, denominado 'Concilia', a Calle Activa S.L., por un importe de 314.000 euros y hasta la licitación del próximo contrato.

El portavoz del equipo de Gobierno, Kilian Cruz Dunne, ha explicado que este proyecto "apoya la conciliación de las familias con dificultad social para la atención de los menores entre 3 y 12 años con actividades de juego, apoyo escolar y vigilancia".

Además, la contratación incluye un monitor de ocio y tiempo libre, un titulado de grado medio del ámbito social y un vehículo de nueve plazas que incluye conductor y monitor acompañante con un uso aproximado de cuatro horas diarias (de 16,00 a 20,00 horas).

Kilian Cruz Dunne ha recordado que, actualmente, hay cerca de 50 niños y niñas haciendo uso del programa 'Concilia'.

SERVICIOS FUNERARIOS PARA PERSONAS SIN RECURSOS

En otro orden de asuntos, la Junta de Gobierno Local -que esta semana se ha trasladado al jueves por ser ayer día festivo- ha adjudicado también el contrato de los servicios funerarios para personas fallecidas sin recursos.

En concreto se ha adjudicado a la empresa 'MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L' por un importe de 27.878,40 € para los próximos cuatro ejercicios (2020-2023, ambos incluidos, con una anualidad de 6.969,60 euros).

Se trata de un servicio "muy necesario" para aquellas personas "que no tienen recursos o no son reclamadas por ningún familiar o amigo". Aunque no se tienen datos de los últimos años, al año suelen aparecer cerca de 15 o 20 fallecidos en esta situación. "Todos los Ayuntamientos se hacen cargo de estas personas no reclamadas y este servicio es fundamental".

ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Además, y entre otras cuestiones, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado la adjudicación definitiva en el ámbito juvenil para asociaciones sin ánimo de lucro para el año 2019.

En concreto, las subvenciones son las siguientes:

Grupo Scout Monte Clavijo, una subvención de 2.000 euros.

Inter Europa Rioja, una subvención de 500 euros.

Ymca, una subvención de 2.000 euros.

Cruz Roja Española, una subvención de 2.300 euros.

Fundación Pioneros, una subvención de 1.500 euros.

La Casa de las Musas, una subvención de 2.000 euros.

Asociación Riojana Niños Alta Capacidad, una subvención de 1.500 euros.

OTROS ASUNTOS

Además, se ha aprobado la certificación y final de obras del proyecto técnico para la mejora energética del alumbrado exterior público en el paseo de Las Norias, la subsanación de deficiencias en las instalaciones de alumbrado exterior y la certificación y final de las obras de acondicionamiento de caminos agrícolas en el término municipal de Logroño (Campaña 2018) y certificación y final de las obras de refuerzo de firme y regularización de calzadas (Campaña 2018)

También se han adjudicado las obras de renovación de carpintería en el interior de aulas de la Escuela Infantil del CEIP Navarrete el Mudo, la certificación y final de las obras de retejado de cubierta (edificio anexo).

A ello se suma la renovación de sanitarios del colegio Vuelo Madrid Manila (Lote III) y la certificación y final de las obras de reparación de alumbrado de emergencia en Centros de Educación Infantil y Primaria (Lote II) así como la certificación y final de las obras de creación y adaptación de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.