Calor, lluvias y tormentas activan mañana los avisos en 35 provincias, con máximas de hasta 42ºC

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35 provincias estarán este jueves con avisos activos por altas temperaturas, precipitaciones y tormentas. Once de estas provincias estarán en nivel naranja (importante) por calor, con temperaturas máximas de hasta 42ºC, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, se trata de Ourense (Galicia), Badajoz y Cáceres (Extremadura), Lleida (Cataluña), Toledo (Castilla-La Mancha), Huesca y Zaragoza (Aragón) y Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla (Andalucía). A los 42ºC se llegará en Córdoba y Sevilla.

El resto de avisos por altas temperaturas se darán en Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana), La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja), Navarra (Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra), Murcia (Vega del Segura), Madrid (Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste), Lugo y Pontevedra (Galicia), Barcelona, Girona y Tarragona (Cataluña), Albacete y Ciudad Real (Castilla-La Mancha), Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora (Castilla y León), Islas Baleares (Ibiza y Formentera y Mallorca), Teruel (Aragón), Almería, Cádiz y Granada (Andalucía) y Gran Canaria (Islas Canarias).

Por otra parte, los avisos por tormentas y precipitaciones se darán en Barcelona, Girona y Lleida (Cataluña) y en Huesca (Aragón).

La AEMET prevé para este jueves que, tras el paso de una vaguada, entrarán altas presiones por el norte peninsular que propiciarán un flujo del nordeste con abundante nubosidad baja en el entorno cantábrico y norte de Galicia y se esperan lluvias y lloviznas débiles y bancos de nieblas matinales y vespertinos en zonas altas del interior.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del interior y se esperan probables tormentas y chubascos en el nordeste y la Ibérica, localmente fuertes con granizo en el entorno pirenaico, sin descartar otras zonas montañosas del norte y sureste. Asimismo, se prevén intervalos de nubes altas en Baleares y nuboso en el norte de las islas Canarias, así como calima en las islas Canarias más orientales y posible en el sur del resto.

En cuanto a las temperaturas máximas, se espera un descenso en Canarias, en el extremo suroeste peninsular y en el nordeste. En el resto se prevé un ligero aumento, más acusado en la meseta norte y en Galicia. Se superarán los 35ºC en la mayor parte de la mitad sur de la Península, meseta norte, en el sur de Galicia, en las depresiones del noreste y en zonas de Canarias y de Baleares y se alcanzarán los 40ºC en las depresiones de la vertiente sur atlántica.

Con respecto a las temperaturas mínimas, habrá un descenso ligero, salvo aumentos en el entorno del Sistema Central occidental y Baleares donde no se esperan cambios. No bajarán de 20ºC en la mitad sur peninsular y suroeste de Castilla y León, excepto en montañas, y en las depresiones del noreste, siendo probable superar los 25ºC en el Mediterráneo, zonas de Canarias y depresiones de la vertiente atlántica sur.

Por último, soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en Canarias, levante moderado en Alborán y con intervalos de fuerte en Estrecho, sin descartar alguna racha muy fuerte, y del noroeste en el Cantábrico y Galicia. En el resto se esperan vientos flojos con intervalos de moderado en general. Predominará el sur y este en Baleares y vertiente mediterránea, componente sur en la atlántica y las componentes norte y oeste en la cantábrica y Galicia.