El calor no da tregua en la Ribera del Ebro riojana y en la Ibérica, donde también se esperan tormentas

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que La Ribera del Ebro estará en aviso naranja (importante) y la Ibérica en aviso amarillo por altas temperaturas y esta última, también, por tormentas.
Desde las 11:00 horas de hoy, domingo 17 de agosto, hasta las 20:59 horas, la Ribera del Ebro en La Rioja estará en aviso naranja por calor, ya que se esperan temperaturas máximas de 39 grados.
En la Ibérica, durante ese mismo tiempo, se ha activado un aviso amarillo por temperaturas máximas, al esperarse alcanzar máximas de 35 grados.
Además, desde las 15:00 horas, en esta zona esta situación convivirá con otro aviso amarillo, esta vez con tormentas. La AEMET avisa de que podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.