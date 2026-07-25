El cambio climático y la reducción de población en zonas rurales, factores que favorecen la aparición de incendios

Archivo - Los simulacros juegan un papel fundamental en la prevención - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, (EUROPA PRESS)

El coordinador académico del Máster en Seguridad Pública de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Fidel Bedia, ha apuntado al cambio climático, así como a la reducción de población en zonas rurales, entre los factores que favorecen los incendios.

En una entrevista a Europa Press, Bedia ha señalado el factor que, cada año, juega el cambio climático. "No es monocausal, pero sí que ayuda bastante", ha indicado.

Así, "los fenómenos meteorológicos adversos cada vez se producen con más frecuencia y, a la vez, con mayor intensidad". Pero, además, hay "otro fenómeno" que colabora, la despoblación.

"En algunos tipos de catástrofes el incremento de la población en zonas urbanas es un peligro; pero en los incendios es al revés", ha detallado.

Y es que "los campos, o las zonas rurales, cada vez tienen menos gente; hay menos agricultura, menos ganadería y el cuidado de los montes, que tradicionalmente se hacía por estos sectores, se está dejando" por su parte.

Bedia, que ha puesto el acento en la prevención y la planificación, ha considerado que, a la hora de establecer una estrategia, "es muy importante conocer el terreno".

"Hay que hablar con mucha cautela y, sobre todo, respetar el trabajo hecho por mucha gente durante todo el año", ha visto destacando la importancia de cuestiones como que los caminos, para el acceso, estén cuidados y no haya derrumbes, o piedras, que impidan el acceso de los servicios de emergencia.

SIMULACROS: DONDE NOS PODEMOS EQUIVOCAR

Dentro de la planificación, Bedia ha puesto el acento en los simulacros. "Los simulacros parecen a veces un juego, pero son muy importantes porque ayudan a comprobar cómo funciona el sistema", ha resaltado.

Los simulacros permiten comprobar las comunicaciones y la interoperatividad entre ellas, así como los tiempos de respuesta, las cadenas de mando, los accesos y evacuaciones.

También, cómo se coordinan los organismos "y algunos problemas que sobre el papel no aparecen, pero que cuando se está sobre el terreno" se ven.

Y es que "la gracia del simulacro está en que te permite equivocarte. Y donde no podemos equivocarnos es ya en una emergencia real".