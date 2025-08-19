Cambios en el servicio de autobús urbano de Calahorra por las fiestas patronales

LOGROÑO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra informa a todos los calagurritanos y visitantes de que con motivo de la celebración de las fiestas patronales de verano, entre 25 y el 31 de agosto, se van a modificar los horarios e itinerarios del servicio de autobús urbano.

Así, el lunes 25 de agosto, día del lanzamiento del chupinazo que da comienzo a una semana festiva, no habrá servicio de autobús urbano. Tampoco el lunes 1 de septiembre al ser día festivo en Calahorra.

Los días 26, 27, 28 y 29 de agosto el autobús circulará por la ciudad en horario de mañana, de 8,00 a 14,00 horas.

HORARIOS E ITINERARIOS PARA ESTOS DÍAS

Línea Estación de autobuses-Hospital. Salidas: 8:00 - 9:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 horas. Recorrido: Estación de autobuses - calle Miguel Cervantes - Centro de Salud - piscinas del C.D.M 'La Planilla' - calle Ramón Subirán (junto a la gasolinera) - Tanatorio - Hospital.

Línea Hospital-Planillo de San Andrés Salidas: 8:30 - 9:30 - 10:30 - 11:30 -12:30 - 13:30 horas. Itinerario: Hospital - Tanatorio - calle Ramón Subirán - piscinas del C.D.M 'La Planilla' - Centro de Salud - Estación de autobuses.

Desde el Ayuntamiento de Calahorra "sentimos las molestias que estos cambios puedan ocasionar, pero son necesarios para la celebración de los actos festivos programados".