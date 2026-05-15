Caminar, correr o hacer yoga: el ejercicio que ayuda a combatir el deseo de fumar (incluso en una sola sesión)

Archivo - Mujer haciendo ejercicio para huir del tabaco. - CREATIVAIMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El ejercicio puede puede ayudar a las personas a dejar de fumar, e incluso una sola sesión de ejercicio puede reducir rápidamente las ansias de fumar. El estudio más extenso realizado hasta la fecha concluye que el ejercicio mejora las tasas de abandono del hábito de fumar, reduce el consumo de cigarrillos y disminuye drásticamente los antojos a corto plazo.

La nueva revisión sistemática dirigida por investigadores de la Alianza para la Investigación en Ejercicio, Nutrición y Actividad (ARENA) de la Universidad de Adelaida (Australia), ha revelado que los programas de ejercicio estructurados constituyen herramienta adicional, sencilla pero eficaz, para quienes intentan dejar de fumar pues puede mejorar ligeramente el éxito en el intento.

El tabaquismo sigue siendo una de las principales causas de muerte prevenibles en todo el mundo, pero muchas personas tienen dificultades para dejar de fumar con éxito. Los métodos existentes para dejar de fumar, como la terapia psicológica, la terapia de reemplazo de nicotina y los medicamentos, pueden ser útiles, pero las tasas de éxito a largo plazo siguen siendo bajas y muchos fumadores recaen.

Los investigadores argumentan que el ejercicio puede ayudar a cubrir una importante carencia, ya que es económico, ampliamente accesible y ofrece una serie de beneficios adicionales para la salud física y mental.

Esta revisión, publicada online en el 'Journal of Sport and Health Science', es una de las más exhaustivas hasta la fecha sobre este tema. Los investigadores consultaron 11 bases de datos hasta marzo de 2025 e incluyeron 59 ensayos controlados aleatorios con 9083 participantes. De estos, 43 ensayos analizaron programas de entrenamiento físico a lo largo del tiempo, mientras que 16 evaluaron los efectos inmediatos de una sola sesión de ejercicio. Cabe destacar que la revisión incluyó una gama más amplia de enfoques de ejercicio que revisiones anteriores, como ejercicio aeróbico, entrenamiento de resistencia, yoga, entrenamiento interválico de alta intensidad e intervenciones de actividad física basadas en el estilo de vida.

Los resultados mostraron que el entrenamiento físico mejoró los resultados de la abstinencia tabáquica. En 23 ensayos con 6.643 participantes, las personas en los grupos de ejercicio tuvieron un 15 % más de probabilidades de lograr la abstinencia continua que las de los grupos de control. En 18 ensayos con 4.455 participantes, el ejercicio también aumentó la abstinencia puntual de siete días en un 21 %. Además, la revisión de ocho ensayos reveló que las personas en programas de ejercicio fumaban aproximadamente 2,12 cigarrillos menos al día que los controles.

Los beneficios más inmediatos se observaron en la disminución de los antojos. En estudios de una sola sesión, el ejercicio produjo reducciones de moderadas a significativas en los antojos de nicotina inmediatamente después de la actividad física, y los beneficios seguían siendo evidentes 10, 20 y 30 minutos después. El ejercicio de mayor intensidad resultó especialmente eficaz, produciendo la mayor disminución de los antojos. Estos efectos a corto plazo podrían ser particularmente útiles durante momentos de fuerte deseo de fumar, cuando el riesgo de recaída es mayor.

La revisión también reveló que el tipo de ejercicio puede ser importante. El ejercicio aeróbico mostró beneficios significativos para la abstinencia continua en estudios de entrenamiento a largo plazo, mientras que el ejercicio de mayor intensidad produjo las mayores reducciones agudas del deseo de fumar en estudios de una sola sesión. Esto sugiere que tanto el tipo como la intensidad del ejercicio pueden ser importantes al diseñar programas para dejar de fumar.

Sin embargo, los hallazgos también ponen de manifiesto limitaciones importantes. El ejercicio no redujo significativamente los antojos a largo plazo en los estudios de entrenamiento físico, y la certeza general de la evidencia sobre los resultados de abstinencia se consideró baja debido a problemas como la heterogeneidad, el riesgo de sesgo, la imprecisión y el posible sesgo de publicación.

La certeza de la evidencia fue mayor -se consideró moderada- en cuanto a la reducción del consumo diario de cigarrillos y los antojos a corto plazo. Los investigadores afirman que esto significa que el ejercicio aún no debe considerarse un sustituto independiente de los tratamientos establecidos para dejar de fumar, sino más bien una estrategia complementaria prometedora.

¿Y EL VAPEO?

Otra importante deficiencia fue la ausencia total de ensayos específicos sobre el vapeo. Si bien el vapeo y el uso simultáneo de cigarrillos y cigarrillos electrónicos son cada vez más comunes, ninguno de los estudios incluidos evaluó los resultados del abandono del vapeo. Los autores afirman que esto constituye ahora una prioridad urgente para futuras investigaciones, junto con estudios que evalúen el mejor tipo, intensidad y formato de ejercicio.

En general, el estudio sugiere que el ejercicio podría ser un valioso complemento para los servicios de cesación tabáquica. Dado que el ejercicio puede ser autodirigido, comunitario, con apoyo digital o integrado en programas de salud existentes, ofrece una opción práctica para quienes buscan apoyo no farmacológico o una estrategia adicional junto con la terapia y la medicación. Si bien los efectos sobre la abstinencia a largo plazo fueron modestos, la reducción constante del consumo de cigarrillos y de los antojos agudos indica que el ejercicio podría ayudar a más personas a intentar dejar de fumar, superar los periodos de antojos intensos y reducir los daños relacionados con el tabaco.