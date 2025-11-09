El Camino de las Cabras de Logroño estará cortado al tráfico desde este lunes para su acondicionamiento - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

A partir de este lunes, 10 de noviembre, y hasta el día 17 de noviembre se cortará al tráfico el Camino de las Cabras para realizar trabajos de acondicionamiento.

Esta actuación se enmarca en el contrato que el Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado para acometer diferentes arreglos de caminos agrícolas en el término municipal.

El contrato de la campaña de 2025 ha sido adjudicado a la empresa Orizon Constructora y Medio Ambiente, S.L. por un importe de 97.094,70 euros (IVA incluido).